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Экс-игрок НБА предупредил, что скоро может умереть

Экс-игрок НБА предупредил, что скоро может умереть
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон рассказал, что может умереть, если в ближайшее время ему не пересадят почку. Об этом информирует «Журнал Men’s Health» со ссылкой на самого Робинсона.

«В какие-то дни мне не хотелось выходить из дома, я просто не хотел больше проходить диализ. Но я должен остаться здесь. Я хочу прожить следующие 40 лет: стать дедушкой, увидеть детей моих детей, хочу водить их в спортзал, рассказывать им истории о том, как я играл в НБА. Хочу рассказывать им о Броне, Коби и обо всех этих парнях. Я должен продолжать бороться. Чёрным людям приходится сложнее. По какой-то причине подобные задачи для них чем-то усложняются. Наш народ переживает трудные времена», — сказал Робинсон.

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