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«Детройт Пистонс» уволил Монти Уильямса с поста главного тренера

«Детройт Пистонс» уволил Монти Уильямса с поста главного тренера
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«Детройт Пистонс» принял решение уволить Монти Уильямса с поста главного тренера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Уильямс присоединился к «Детройту» в 2023 году, подписав с командой шестилетний контракт. По сведениям ESPN, решение уволить Уильямса было принято на уровне собственников.

По словам Войнаровски, новый президент «Детройта» Траян Лэнгдон, который ранее выступал за ЦСКА, будут отвечать за поиск нового тренера.

«Пистонс» по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона заняли последнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 68 поражений.

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