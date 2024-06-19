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Александр Щербенёв покинул «Локомотив-Кубань»

Александр Щербенёв покинул «Локомотив-Кубань»
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Защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Александр Щербенёв покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно официальному заявлению клуба, Александр покидает команду по причине истечения срока действия контракта. В какую команду перейдёт Щербенёв, не сообщается.

В сезоне-2023/2024 Александр принял участие в 39 играх. В среднем за игру Александр находился на площадке 15 минут, а также набирал 5,3 очка, делал 2,2 передачи, 1,2 подбора, 0,5 перехвата и совершал 1,3 потери.

Александр дебютировал в «Локо» в сезоне-2017/2018. В составе «Локомотива-Кубань» Щербенёв стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. Также он является серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ в сезоне-2023.

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