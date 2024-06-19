Ушедший из «Локомотива-Кубань» Щербенёв продолжит карьеру в «Зените»

По информации «Чемпионата», защитник Александр Щербенёв, который покинул «Локомотив-Кубань», станет игроком петербургского «Зенита».

Щербенёв является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне Единой лиги баскетболист принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 5,3 очка, 1,2 подбора, 2,2 передачи, 0,5 перехвата и совершал 1,3 потери.

Александр дебютировал в «Локо» в сезоне-2017/2018. В составе «Локомотива-Кубань» Щербенёв стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. Также он является серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ в сезоне-2023.

Ранее стало известно, что Щербенёв покинул краснодарский клуб, поскольку срок действия его контракта с командной подошёл к концу.