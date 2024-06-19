Бывший баскетболист «Руны» Иванович стал игроком итальянской «Брешии»

Разыгрывающий защитник и бывший игрок московской «Руны» Никола Иванович подписал контракт с итальянским клубом «Брешия». Об этом сообщает пресс-служба команды.

На какой срок был заключён контракт, а также сумма, которая причитается игроку, — не сообщается.

Напомним, сезон-2023/2024 Иванович провёл в Единой лиге ВТБ, выступая в составе «Руны». В среднем за игру представитель Черногории набирал 14,0 очка, делал 2,3 подбора, 3,9 передачи, а также 1,3 перехвата. Никола в минувшем сезоне провёл 34 игры и находился на площадке в среднем 29 минут и 1 секунду.

Никола является двукратным чемпионом Адриатической лиги (2018, 2022). Помимо московского клуба, Никола также успел выступить за такие команды, как «Црвена Звезда» и «Будучность».