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Виктор Вембаньяма встретился с известным артистом Фарреллом Уильямсом

Виктор Вембаньяма встретился с известным артистом Фарреллом Уильямсом
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Известный французский бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма встретился с известным музыкальным артистом американцем Фарреллом Уильямсом в день открытия недели высокой моды в Париже.

Фото: Социальные сети Виктора Вембаньямы

Отметим, что Виктор Вембаньяма был признан лучшим новичком года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), причём единогласно, став шестым игроком в истории, которому это удалось. По итогам голосования Вембаньяма набрал 495 очков.

В минувшем регулярном сезоне Вембаньяма принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5.

В регулярном чемпионате «Спёрс» финишировали на 14-м месте в Западной конференции с 22 победами при 60 поражениях.

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