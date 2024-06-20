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«Зенит» продлил контракт с Сергеем Карасёвым

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Карасёвым
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Баскетбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) объявил о продлении контракта с лёгким форвардом Сергеем Карасёвым.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», новое соглашение уроженца Санкт-Петербурга с сине-бело-голубыми рассчитано на три года — до конца сезона-2026/2027.

Вместе с «Зенитом» Сергей Карасёв завоевал восемь трофеев: стал чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом России и обладателем Кубка страны, дважды завоевал Суперкубок Единой лиги и три раза — Кубок Кондрашина и Белова.

Карасёв является абсолютным рекордсменом «Зенита» по числу проведённых в его составе сезонов (шесть), сыгранных матчей (272), набранных очков (2873) и совершённых перехватов (238).

В сезоне-2023/2024 Сергей Карасёв набирал в среднем за матч 9,4 очка, делал 3,1 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 26 минут.

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