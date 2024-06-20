Умрихин прокомментировал своё возвращение в ЦСКА

Атакующий защитник Юрий Умрихин, вернувшийся сегодня, 20 июня, в столичный ЦСКА после двух сезонов в составе «Самары», прокомментировал своё воссоединение с красно-синими.

«Большое спасибо главному тренеру Андреасу Пистиолису и руководству клуба за приглашение в команду ЦСКА. Очень рад возможности вновь выступать за родной клуб. Стать его частью для меня большая честь. Приложу максимум усилий и постараюсь оправдать оказанное доверие», — приводит слова Умрихина пресс-служба армейцев.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 24-летний баскетболист провел 39 матчей за «Самару» (19 раз выходил в стартовой пятёрке), в среднем за игру набирая 3,5 очка при 43,8% трёхочковых, проводя на паркете 10,8 минуты.

Новый контракт баскетболиста с армейцами действует до окончания сезона-2024/2025.

Напомним, в завершившемся сезоне ЦСКА вернул себе титул чемпиона Единой лиги ВТБ, в финальной серии одержав победу над казанским УНИКСом (4-1).

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