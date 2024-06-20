Инсайдер рассказал об интересе к Хезонье в НБА

29-летний хорватский форвард Марио Хезонья может продолжить карьеру в НБА несмотря на новый контракт с мадридским «Реалом».

«У Хезоньи есть опция отъезда в НБА, действующая до 19 июля этого лета, как часть нового соглашения с «Реалом», и источники говорят, что к нему проявляют интерес несколько клубов лиги», — написал известный инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

В минувшем сезоне Евролиги Хезонья принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 14 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,8 передачи. В играх «Финала четырёх» Хезонья продемонстрировал следующие средние статистические показатели: 10 очков, семь подборов и одна результативная передача.

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У кого больше всех очков в НБА: