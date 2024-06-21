Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Кливленда»

Известный американский специалист Кенни Аткинсон близок к тому, чтобы занять пост главного тренера «Кливленд Кавальерc».

«Я слышал, что «Кавальерс» могут остановить поиски тренера там, где они их начинали – на Кенни Аткинсоне. Бывший главный тренер «Бруклина» изначально занимал первое место в списке «Кливленда». Во время собеседования Аткинсон ничем не заставил усомниться в своей кандидатуре. Он очень нравился «Кавальерс» в тот момент и нравится до сих пор», — написал журналист Терри Плуто в своей статье на Cleveland.com.

Отметим, что в последнее время 57-летний Аткинсон работал ассистентом в тренерском штабе сборной Франции.

Напомним, «Кливленд» отправил в отставку предыдущего главного тренера Джей Би Бикерстаффа в конце мая.

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