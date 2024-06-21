«Чикаго» обменял чемпиона НБА Алекса Карузо на Джоша Гидди в «Оклахому»

«Чикаго Буллз» обменял атакующего защитника Алекса Карузо в «Оклахома-Сити Тандер» на Джоша Гидди. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

По сведениям источника, «Буллз» полны решимости найти разыгрываюшего, который заменит Лонзо Болла. В клубе из Иллинойса полагают, что 21-летний Гидди обладает потенциалом участника Матча всех звёзд. Команда предоставит ему возможность работать с мячом и гораздо больше свободы.

Карузо в минувшем сезоне НБА принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 10 очков, совершал 3,8 подбора и отдавал 3,5 передачи. Является чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Гидди в 80 матчах в рамках регулярного чемпионата в среднем набирал 12,3 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 4,8 передачи.

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У кого больше всех очков в НБА: