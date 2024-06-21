Войнаровски назвал трёх кандидатов на пост главного тренера «Детройта»

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски раскрыл имена трёх кандидатов на вакантную в данный момент позицию главного тренера «Детройт Пистонс».

«Детройт Пистонс» получил разрешение на переговоры с ассистентом главного тренера «Далласа» Шоном Суини и помощником главного тренера «Миннесоты» Микой Нори по вакантной тренерской позиции. «Пистонс» также планируют провести переговоры с экс главным тренером «Кливленда» Джей Би Бикерстаффом, который будет доступен для встречи раньше, чем остальные», — написал Войнаровски в социальных сетях со ссылкой на источники ESPN.

Напомним, 19 июня стало известно об увольнении предыдущего главного тренера «Детройта» Монти Уильямса.

«Пистонс» по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона заняли последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 68 поражений.

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