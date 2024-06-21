Малик Монк определился с местом продолжения карьеры

Атакующий защитник Малик Монк, вышедший на рынок свободных агентов, останется в «Сакраменто Кингз», за который он выступал с 2022 года. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

По сведениям Войнаровски, стороны подпишут четырёхлетний контракт на сумму $ 78 млн, включая опцию игрока. По итогам минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Монк занял второе место в номинации «Лучший шестой игрок».

В прошлом сезоне НБА Монк в среднем за матч набирал 15,4 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 5,1 передачи. «Кингз» не смогли пробиться в плей-офф, потерпев поражение на стадии плей-ин с «Нью-Орлеан Пеликанс».

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