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37-летний Никита Курбанов подписал новый контракт с ЦСКА

37-летний Никита Курбанов подписал новый контракт с ЦСКА
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37-летний тяжёлый форвард Никита Курбанов заключил новый контракт с ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев.

«Никита проведёт 17-й сезон в составе нашей команды», — говорится в сообщении ЦСКА.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Курбанов принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 4,7 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,6 передачи.

Напомним, ЦСКА стал победителем завершившегося сезона Единой лиги. В финальной серии армейцы оказались сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз ЦСКА выигрывал в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии московский клуб также победил УНИКС.

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