Названы планы Леброна Джеймса по продолжению карьеры

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намерен отказаться от опции игрока и стать неограниченно свободным агентом. Об этом информирует журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке. При этом ожидается, что Джеймс подпишет новый контракт с «Лейкерс».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 8,3 передачи. В шести матчах плей-офф Леброн демонстрировал следующие статистические показатели в среднем за игру: 27,8 очка, 6,8 подбора и 8,8 передачи.

Ранее представляющий интересы Леброна агент Рич Пол обозначил позицию игрока насчёт возможного выступления с сыном Бронни в одном клубе.

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