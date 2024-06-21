Никита Курбанов высказался о новом контракте с ЦСКА

Тяжёлый форвард Никита Курбанов прокомментировал новый контракт с ЦСКА. Ранее о пролонгации соглашения сообщила пресс-служба армейцев.

«Остаться в родном клубе было желаемо и естественно, и я благодарен руководству и тренерскому штабу, что на меня рассчитывают и мне доверяют. С нетерпением жду начала следующего сезона, чтобы продолжить упорную работу, реализовать наше стремление к победам, снова почувствовать атмосферу заполненного «Мегаспорта» и поддержку армейских болельщиков. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент Никите 37 лет. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ тяжёлый форвард принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 4,7 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,6 передачи.

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