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«Зенит» объявил об уходе Артёма Клименко

«Зенит» объявил об уходе Артёма Клименко
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30-летний центровой Артём Клименко покинет «Зенит». Об этом информирует пресс-служба команды.
«Сине-бело-голубые благодарят Артёма за два сезона и желают успехов в продолжении карьеры!» — говорится в сообщении «Зенита».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТЮ Клименко принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал два очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 0,3 передачи.

«Зенит» в завершившемся сезоне Единой лиги стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии). Чемпионом стал московский ЦСКА.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с лёгким форвардом Сергеем Карасёвым сроком на три года.

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