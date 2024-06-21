Андреас Пистиолис: Курбанов – часть истории ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу нового контракт команды с 37-летним тяжёлым форвардом Никитой Курбановым.

«Никита – часть истории ЦСКА и легенда российского баскетбола. Очень рад сохранить в нашей команде такого высококлассного профессионала и замечательного человека. Не могло быть другого пути, кроме как продолжать вместе», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Курбанов принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 4,7 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,6 передачи. За время карьеры Никита шесть раз принимал участие в Матчах всех звёзд Единой лиги. Ранее новый контракт с армейцами прокомментировал он сам.

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