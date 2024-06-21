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Хавьер Паскуаль подписал новый контракт с «Зенитом»

Хавьер Паскуаль подписал новый контракт с «Зенитом»
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Испанский специалист Хавьер Паскуаль заключил новый контракт с «Зенитом». Как информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, пролонгированное соглашение с главным тренером рассчитано на один год — до конца сезона-2024/2025.

Паскуаль присоединился к «Зениту» в 2020 году. В сезоне-2021/2022 петербуржцы под его руководством стали чемпионами Единой лиги ВТБ.

В общей сложности вместе с «Зенитом» Хавьер завоевал восемь трофеев (Кубок Белова, Кубок чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка Единой лиги, три Кубка Кондрашина и Белова), а также серебряные медали Суперкубка и Кубка России и дважды — бронзовые награды Единой лиги.

В минувшем сезоне Единой лиги подопечные Паскуаля стали обладателями бронзовых медалей. В матче за третье место петербуржцы победили краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

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