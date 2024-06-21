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Названы планы Редика на Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Названы планы Редика на Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса
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Джей Джей Редик описал своё видение по задействованию лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Ранее инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что Редик стал новым главным тренером «озёрников».

Как информирует The Athletic, во время собеседования с руководством «Лейкерс» Редик заявил, что намерен повысить вовлечённость Дэвиса, особенно в концовках игр. При этом специалист собирается частично снять нагрузку с Джеймса за счёт его большего использования без мяча. Сообщается, что Редик будет стремиться сохранить Леброна свежим на протяжении всего регулярного сезона и выхода в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Джей Джей и «Лейкерс» заключили контракт сроком на четыре года.

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