Единая лига представила топ-10 аллей-упов сезона-2023/2024

Единая лига ВТБ назвала десятку лучших аллей-упов миневшего сезона, куда попали сразу две пары игроков краснодарского «Локомотива-Кубань».

Предлагаем ознакомиться со всей подборкой аллей-упов, которую выделила Единая лига: Антон Глазунов на Октавиуса Эллиса («Уралмаш»), Тимофей Якушин, Максим Барашков на Андрея Лопатина (МБА), Джейлен Барфорд на Андрея Мартюка («Локомотив-Кубань»), Джарред Огунгбеми-Джексон на Зака Смита («Минск»), Ненад Димитриевич на Исмаэля Бако (УНИКС), Трент Фрэйзер на Винса Хантера («Зенит»), Джеремайя Хилл на Алекса Тайуса («Руна»), Владислав Емченко на Мориса Ндура («Локомотив-Кубань»), Руслан Абдулбасиров на Ричарда Соломона («Парма»), Доминик Мавра на Дмитрия Халдеева («Автодор»).

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