ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила топ-10 аллей-упов сезона-2023/2024

Единая лига представила топ-10 аллей-упов сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Единая лига ВТБ назвала десятку лучших аллей-упов миневшего сезона, куда попали сразу две пары игроков краснодарского «Локомотива-Кубань».

Предлагаем ознакомиться со всей подборкой аллей-упов, которую выделила Единая лига: Антон Глазунов на Октавиуса Эллиса («Уралмаш»), Тимофей Якушин, Максим Барашков на Андрея Лопатина (МБА), Джейлен Барфорд на Андрея Мартюка («Локомотив-Кубань»), Джарред Огунгбеми-Джексон на Зака Смита («Минск»), Ненад Димитриевич на Исмаэля Бако (УНИКС), Трент Фрэйзер на Винса Хантера («Зенит»), Джеремайя Хилл на Алекса Тайуса («Руна»), Владислав Емченко на Мориса Ндура («Локомотив-Кубань»), Руслан Абдулбасиров на Ричарда Соломона («Парма»), Доминик Мавра на Дмитрия Халдеева («Автодор»).

Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ. Посмотреть видео можно на канале Единой лиги в YouTube.

Материалы по теме
Спасибо, Хави! Легендарный тренер «Зенита» продолжит творить историю в России
Спасибо, Хави! Легендарный тренер «Зенита» продолжит творить историю в России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android