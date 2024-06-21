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«Мы вместе сотворили историю». Ненад Димитриевич — об уходе из БК УНИКС

«Мы вместе сотворили историю». Ненад Димитриевич — об уходе из БК УНИКС
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Македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич, покинувший казанский УНИКС, прокомментировал свою двухлетнюю карьеру в стане чемпионов Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.

«Это были два замечательных года как для меня лично, так и для УНИКСа. Я очень рад, что мы вместе сотворили историю, выиграв титул Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне. Благодарю всех сотрудников клуба, президента Евгения Богачёва, менеджмент, главного тренера Велимира Перасовича, всех его помощников, физиотерапевтов, медицинский персонал и, конечно, наших болельщиков. За прошедшие два сезона в Казани у меня сложились совершенно особые отношения со многими людьми, которыми я буду дорожить всю жизнь. Спасибо за всё! Всем удачи!» — рассказал Димитриевич пресс-службе БК УНИКС.

За казанцев Димитриевич выступал с 2022 года. В сезоне-2022/2023 Ненад вместе с УНИКСом стал чемпионом Единой лиги. В минувшем сезоне команда заняла второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.

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