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УНИКС объявил об уходе лидера Ненада Димитриевича

УНИКС объявил об уходе лидера Ненада Димитриевича
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Разыгрывающий Ненад Димитриевич покинул УНИКС и продолжит карьеру в другом клубе. Об этом информирует пресс-служба казанцев.

В минувшем сезоне Единой лиги северомакедонец принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 18,6 очка, отдавал 6,9 передачи, совершал 3,6 подбора и 1,2 перехвата за 30:01 минуту игрового времени. Кроме того, Ненад был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз включался в символическую пятёрку игровых недель, а также четвертьфинальной и полуфинальной серий.

За казанцев Димитриевич выступал с 2022 года. В сезоне-2022/2023 Ненад вместе с УНИКСом стал чемпионом Единой лиги. В минувшем сезоне команда заняла второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.

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