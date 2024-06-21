Инсайдер оценил слухи о возможном уходе Миротича из «Милана»

Обозреватель Eurohoops Арис Баркас считает появившиеся в СМИ слухи о возможном уходе тяжёлого форварда Николы Миротича из «Олимпии Милан» беспочвенными.

«Несмотря на сообщения ранее о том, что Никола Миротич контактировал с «Монако», сразу несколько источников не видят никаких признаков того, что звёздный форвард покинет «Милан».

Напротив, ожидается, что он станет одним из краеугольных камней команды тренера Мессины», — написал Баркас в социальных сетях.

В завершившемся сезоне Евролиги 33-летний Миротич набирал 16,9 очка и делал 5,7 подборов в среднем за игру. Его команда заняла 12 место в регулярном чемпионате, набрав 49 очков после 34 матчей и не смогла выйти в плей-офф.

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