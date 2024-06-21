ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев стал игроком «Пармы»

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев стал игроком «Пармы»
Комментарии

Форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев продолжит карьеру в «Парме», сообщает пресс-служба пермской команды.

Сообщается, что баскетболист будет выступать за уральский клуб на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев принял участие в 42 играх в составе красно-синих, набирая 5,9 очка, делая 2,7 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру. Вместе с армейцами в этом месяце форвард выиграл чемпионский титул. Руженцев также является участником Матча звёзд Единой лиги ВТБ 2023 года.

Напомним, в сезоне-2024/2025 команда Евгения Пашутина вылетела в четвертьфинале плей-офф, уступив в серии «Локомотиву-Кубань» (0-3).

Материалы по теме
Вот это карьерный рост! Абдулбасиров перешёл в ЦСКА после дебютного сезона в Единой лиге
Вот это карьерный рост! Абдулбасиров перешёл в ЦСКА после дебютного сезона в Единой лиге

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android