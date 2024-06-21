Форвард ЦСКА Самсон Руженцев стал игроком «Пармы»

Форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев продолжит карьеру в «Парме», сообщает пресс-служба пермской команды.

Сообщается, что баскетболист будет выступать за уральский клуб на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев принял участие в 42 играх в составе красно-синих, набирая 5,9 очка, делая 2,7 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру. Вместе с армейцами в этом месяце форвард выиграл чемпионский титул. Руженцев также является участником Матча звёзд Единой лиги ВТБ 2023 года.

Напомним, в сезоне-2024/2025 команда Евгения Пашутина вылетела в четвертьфинале плей-офф, уступив в серии «Локомотиву-Кубань» (0-3).

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: