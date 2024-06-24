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Центровой Джален Рейнольдс продолжит выступать за УНИКС

Центровой Джален Рейнольдс продолжит выступать за УНИКС
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Казанский УНИКС продлил контракт с одним из своих ключевых игроков — американским центровым Джаленом Рейнольдсом, сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Новое соглашение подписано по системе «1+1».

В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ 31-летний американец принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, набирая в среднем за игру 13,8 очка, делая 5,7 подбора и 1,5 результативной передачи за 22.21 игрового времени.

Напомним, в сезоне-2023/2024 команда Велимира Перасовича заняла второе место, уступив в финальной серии Единой лиги ВТБ столичному ЦСКА (1-4). При этом УНИКС впервые в своей истории стал победителем регулярного чемпионата.

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