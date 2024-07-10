Василий Карасёв продолжит возглавлять МБА-МАИ

Василий Карасёв продолжит работать с МБА-МАИ в качестве главного тренера. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

Карасёв возглавил МБА-МАИ в 2022 году перед дебютным сезоном команды в Единой лиге ВТБ. За два года под руководством Василия клуб два раза участвовал в «Финале четырёх» Кубка России и завоевал бронзовые медали, а также выходил в плей-офф Единой лиги.

В завершившемся сезоне МБА-МАИ дошла до стадии плей-ин.

«У нас не было сомнений по поводу продолжения сотрудничества с Василием Николаевичем. Карасёв полностью разделяет ценности и философию ПБК МБА, стремится развивать молодых российских игроков и вместе с ними выступать на самом высоком уровне. Рады, что интерес в продолжении работы был обоюдным, и с нетерпением ждём начала нового сезона», — сказал генеральный директор команды Игорь Кочарян.