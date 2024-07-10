Джейсон Тейтум и Винс Картер — новые лица обложки NBA 2K

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал лицом обложки популярного баскетбольного симулятора NBA 2K в версии Standard Edition. Также лицом обложки симулятора в версии Hall of Fame Edition стал прославленный игрок НБА Винс Картер. А форвард «Лас-Вегас Эйсес» и чемпионка женской НБА Эйжа Уилсон оказалась на обложке NBA 2K в версии WNBA Edition.

Фото: NBA2K

Фото: NBA2K

Фото: NBA2K

Ранее сообщалось, что Тейтум станет обладателем крупнейшего контракта в истории Национальной баскетбольной ассоциации. По сведениям ESPN US, Джейсон и «кельты» заключили пятилетнее соглашение на сумму в $ 315 млн. Ранее обладателем самого крупного соглашения в истории североамериканской лиги был одноклубник Джейсона Джейлен Браун, которому причиталась сумма в $ 304 млн летом 2023-го.

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