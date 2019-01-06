Край пропасти заставит Уокера выдать максимум против «Финикса»

Кемба наберёт от 25 очков, а Девин Букер раздаст не менее 8 передач — в «Большом куше».

«Спёрс» легко и играючи разнесли «Гриззлиз», однако дивидендов рубрике это не принесло. «Мемфис» проводил «бэк-ту-бэк» поединок, Конли и Марк Газоль были уставшими из-за чего оба не отбегали хотя бы 26 минут. Бикерстаффу пришлось предоставлять больше времени резервистам, а качество скамейки гостей оставляет желать лучшего. Фора «-9,5» на «Сан-Антонио» зашла с запасом.

Против «Сан-Антонио» дикие «Гриззлиз» станут послушными мишками Находящийся на спаде «Мемфис» не доставит проблем набравшим ход «Спёрс» — в «Большом куше».

Хозяева уже к большому перерыву вели «+20» и в дальнейшем не стали добивать поверженного противника. От «Спёрс» требовалось не менее 55 баллов за результативность во второй половине, а подопечные Поповича набрали только 44. В связи с этим не сыграл и общий тотал на «Сан-Антонио» больше 108,5 очка.

Таким образом, банк содержит 26 730 фишек.

Заход дня: rteunov выбрал не менее 12 подборов от Йокича, больше 13,5 от Драммонда, не менее 13 от Адетокунбо, больше 8,5 от Коли-Стайна, тотал больше 104,5 очка «Спёрс» и тотал больше 20,5 очка Джру Холидея с общим коэффициентом 32.99.

«Финикс Санз» — «Шарлотт Хорнетс»

Выбор №1: индивидуальный тотал очков Кембы Уокера больше 24,5 за 2.05

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 525 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал передач Девина Букера больше 7,5 за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)

Выбор №3: тотал самой результативной четверти больше 64,5 очка за 1.96

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 480 фишек)

Выбор №4: индивидуальный тотал подборов Деандре Эйтона больше 11,5 за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

«Хорнетс» накануне сражались с «Наггетс», и предстоящая встреча станет для них «бэк-ту-бэк» поединком. Из-за осечек конкурентов «Шарлотт» все ещё находится в зоне плей-офф, но, учитывая календарь ближайших матчей, парни Джеймса Боррего уже через неделю могут болтаться за пределами кубковой восьмёрки Востока.

Выездное турне по Западу для «Хорнетс» началось с «Денвера» и в сумме составит шесть поединков. Хотя бы две победы на указанном этапе уже станут большой удачей для «Шарлотт», поэтому с «Санз» гости обязаны выложиться по максимуму. У «Финикса» есть преимущество домашнего паркета, лишний день отдыха и благоприятный график. Парни Игора Кокошкова с 29 декабря выступают на родном паркете.

У «Санз» уже пять поражений кряду, однако в соперниках значилось сразу 4 из топ-5 команд Запада и «Сиксерс», занимающие четвёртую строчку на Востоку. Добыть победу было невероятно сложно, но пару разу некоторое подобие упорной концовки баскетболисты «Финикса» создали.

Букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты на участников матча, и их можно понять. Каждая команда способна задать себе вполне логичный вопрос: когда побеждать, если не сейчас? Лезть в исход опасно, данная встреча больше подойдёт любителям ставок в лайве, так как приличные рывки неизбежны, а без напряжения на последних минутах вряд ли обойдётся.

Соблазнительно выглядит общий тотал, однако два прошлых дня слишком неудачно складывались для рубрики. В обоих случаях всё портил один из отрезков, поэтому в предстоящем сражении проверим преодоление планки в 64,5 очка в самой результативной четверти. Обе команды идут в середине по темпу, не слишком уверенно обороняются и периодически ловят кураж.

Никто из баскетболистов «Хорнетс» не отбегал 35 минут или больше с «Наггетс», поэтому сил на поддержания высокой интенсивности хотя бы в одной из четвертей должно хватить. В уже упомянутой серии из пяти поражений подряд против грозных соперников атакующий рейтинг «Санз» составил 109,2 очка (18 строчка в лиге). Оборону «Шарлотт» сложно назвать эталонной, следовательно, высок шанс на эпизодические всплески повышенной результативности.

В личной статистике есть сразу несколько интересных вариантов. Самым привлекательным выбором показался тотал очков Уокера больше 24,5 за 2.05. Во-первых, Кемба уже три встречи подряд не пробивает установленную планку, хотя по сезону у него 24,7 балла, а на дистанции цифры всегда стремятся к среднему значению.

Во-вторых, встреча с «Санз» является крайне важной для «Хорнетс», лидеру придётся тащить коллектив на себе, да и вероятность напряжённой концовки может увеличить количество бросков 15 номера «Шарлотт». В-третьих, Баррего быстро осознал, что Эрнангомес не подходит по функционалу главной звезде команды и поставил в старт Бийомбо на место травмированного Зеллера. Качественные заслоны Бисмарка также нам помогут.

За 2.1 проверим тотал передач Букера больше 7,5. Атакующий защитник «Санз» по сезону ровно 7 раз помогает партнёрам отличиться, но по навыку набивать бесполезную статистику он один из самых преуспевающих баскетболистов лиги. В семи из девяти последних поединков Девин преодолевал выставленный букмекерами рубеж и в среднем отдавал по 8,3 ассиста. Выглядит перспективно.

Заключительный выбор с точки зрения статистики, пожалуй, самый рискованный. Эйтон выдаёт 10,8 подбора за матч, а ставка сделана на тотал больше 11,5 отскока от центрового «Санз». Дело в том, что Деандре значительно выше, чем Эрнангомес и Бийомбо, поэтому должен пользоваться преимуществом в габаритах.

К тому же, Бисмарк совсем не опасен вдали от краски, следовательно, великан «Финикса» подавляющее большинство времени в обороне проведёт близко к кольцу, что увеличит шансы на удачную борьбу после чужих промахов.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 24 730 фишек.

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