ЦСКА — «Автомобилист»: 5 ставок на встречу лидеров конференций КХЛ

ЦСКА — «Автомобилист»

Ставки: ничья в первом периоде за 2.45, победа ЦСКА в третьем периоде за 1.95, «Автомобилист» забьёт первым за 2.80, победа ЦСКА с разницей в 1-2 шайбы за 2.70, ИТБ 1,5 шайб «Автомобилиста» за 2.00 в БК «Фонбет» (Сделать ставку)



Матч лидеров конференций — не больше и не меньше. ЦСКА продолжает оборонять первую строчку Запада от СКА, а вот положение «Автомобилиста» выглядит даже прочнее. Если считать потерянные очки, уральцы везут преследователям не меньше 9-10 баллов. При нынешней системе начисления очков это весьма солидное преимущество.

БК «Фонбет» считает явным фаворитом ЦСКА, что более чем логично. Обе команды имели сутки на отдых, но нельзя сказать, что они находятся в одинаковом положении. Красно-синие провели на своём льду три встречи подряд, а «Автомобилист» заканчивает непростую выездную серию. Подопечные Андрея Мартемьянова сыграют четвёртый гостевой матч за семь суток.



Турне было не самым простым (Нижний Новгород — Братислава — Рига — Москва), а игра с «Динамо» вообще докатилась до овертайма. Клубу из Екатеринбурга ощутимо не хватало движения, а для борьбы с «армейцами» критически важно не проигрывать конёк и не уступать в единоборствах. Выдать цельные и ровные 60 минут на фоне усталости — задача трудная. Тем более с таким соперником.



Скамейка у «Автомобилиста» неплохая, но только не на фоне ЦСКА. С учётом разницы в календарях логично предположить, что хозяева получат преимущество в свежести. На первых минут оно вряд ли бросится в глаза, но не подсесть во второй половине уральцам будет тяжело. Выдерживать темп ЦСКА — очень энергозатратное занятие.



Потому уральцам необходимо плавно вкатиться в игру и не дать красно-синим быстро получить преимущество. Отыгрываться у ЦСКА тяжело, а делать это на фоне усталости — тем более. Недавние 0:6 от СКА, где питерцы забросили две шайбы за 15 минут, наверняка помогут «Автомобилисту» избежать лишнего риска и провести дебют надёжнее. БК «Фонбет» даёт 3.35 на отсутствие голов в первом периоде.

«Армейцы» тоже не любят форсировать события. СКА подобрался совсем близко, и любая потеря очков станет для команды Игоря Никитина крайне опасной. Скорее всего, первый период получится осторожным: ожидание чужой ошибки или удаления, а в остальном — много борьбы и мало атак с ходу.



В связи с этим вырисовывается несколько любопытных вариантов. «Ничья в первом периоде и итоговая победа ЦСКА» — посложнее, «победа ЦСКА в третьем периоде» — попроще. На первую ставку БК «Фонбет» даёт 3.90, на вторую — 1.95. Можно подумать и про обычную ничью в первом периоде за 2.45. Торопиться соперникам некуда, а цена ошибки велика — обе команды умеют закрываться. (Сделать ставку)



«Армейцы» очень хороши на своём льду, предыдущее домашнее поражение они потерпели аж 16 октября, когда сенсационно уступили «Куньлуню» (3:4). С тех пор очки красно-синие теряют только на выезде. У свежего «Автомобилиста» были бы неплохие шансы прервать эту серию, но четыре выездных матча за семь дней наверняка наложат свой отпечаток.

Вот как заканчивались предыдущие очные встречи соперников в Москве: 4-3, 2-0, 4-1, 2-1. Вроде бы всё указывает на близкую победу хозяев, так что можно рассмотреть победу ЦСКА с разницей в 1-2 шайбы за 2.70 в БК «Фонбет». Второго подряд разгрома от топ-клуба в Екатеринбурге не поймут, но и ресурсов для победы совсем немного.



В порядке бреда рассмотрим ещё два предложения — гости забьют первыми за 2.80 и ИТБ 1,5 шайбы «Автомобилиста» за 2.00 в БК «Фонбет». ЦСКА хорош в защите и обладает элитной вратарской бригадой, но больше уральцев в КХЛ забил всего один клуб — СКА. К тому же у подопечных Андрея Мартемьянова лучшее большинство в лиге (29,2%).



Едва ли сегодня у гостей будет много возможностей реализовать лишнего, и всё же. В первой очной встрече именно гол в формате «5 на 4» позволил «Авто» сравнять счёт и поджать красно-синих. Выиграть ещё и сегодня будет крайне тяжело, но на пару шайб с такой линией атаки и большинством уральцы вполне могут рассчитывать. (Сделать ставку)

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