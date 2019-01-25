Дончич приведёт «Даллас» к домашней победе над «Детройтом»

«Уорриорз» легко и непринуждённо разобрались с «Уизардс», включая максимальные обороты лишь эпизодически. Итоговая разница в счёте может создать иллюзию напряжённой борьбы, но в действиях «Голден Стэйт» чувствовался огромный запас и способность прибавить в любую секунду.

«Вашингтон» не сможет остановить звёздную пятёрку «Голден Стэйт» «Уорриорз» пройдутся катком по обороне «Уизардс» и развлекут местную публику — в «Большом куше».

Рубрика завершила игровой день с плюсом, так как две ставки из четырёх оказались успешными, а коэффициенты во всех случаях превышали двойку, однако в обоих неудачах для прохода не хватило самую малость. Победа «Уорриорз» в первой и второй четверти провалилась из-за рывка «Вашингтона» 7-0 перед большим перерывом, а выбор в пользу 25 или более очков «Голден Стэйт» в каждой двенадцатиминутке не оправдал ожидания из-за явного нежелания гостей стараться в заключительные 180 секунд.

Уверенно сыграла победа действующих чемпионов при 30 или более баллов Карри. Двукратный MVP отгрузил в кольцо «Уизардс» 38 очков. Общий верх на «Уорриорз» прошёл на тоненького, хотя при должной мотивации парни Стива Керра могли бы спокойно накидать полторы сотни.



Таким образом, банк содержит 29 710 фишек.



Заход дня: kbsam взял «Уорриорз» с форой «-2,5» в первой четверти и «Тимбервулвз» с форой «-2,5» с общим коэффициентом 4.18.

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс»

Выбор №1: победа «Маверикс» с форой «-3» за 1.81

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 405 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Луки Дончича больше 20,5 очка за 2.08

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 540 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Блэйка Гриффина больше 5,5 ассиста за 1.73

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 365 фишек)



Выбор №4: «Маверикс» выиграют первую половину и матч за 1.95

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 475 фишек)

«Маверикс» и «Пистонс» одержали победы в своих крайних поединках, хотя оба коллектива находятся за пределами зоны плей-офф и имеют одинаковый процент выигрышных матчей. Предстоящей встречей «Детройт» завершит выездное турне из трёх противостояний, а «Даллас» находится в середине краткосрочного отрезка из исключительно домашних сражений.



В пользу хозяев говорит не только преимущество своего паркета, но и лишний день отдыха. «Маверикс» точно не поможет Бареа, а Кейси вряд ли сможет рассчитывать на Иша Смита и Элленсона. Участие Драммонда, судя по информации в интернете, находится под вопросом, однако в различных конторах букмекеры уже выставили линию на Андре, следовательно, центровой с огромной вероятностью появится на паркете.



Руководство и тренерский штаб «Маверикс» попали в не самую приятную ситуацию. Организация постаралась обменять Смита, так как Деннис (по мнению первых лиц франшизы) не способен раскрыть свой потенциал в паре с Дончичем. Но покупатели не нашлись, о слухах узнал сам игрок и на некоторое время отказался выступать за «Даллас». Карлайлу пришлось извиняться, обида разыгрывающего прошла.



Задняя линия «Маверикс» снова становится грозной, перспективной и невероятно талантливой, поэтому сделаем сразу две ставки в пользу хозяев. Победа «Далласа» с форой «-3», а также виктория хозяев по итогам первой половины и всей встречи. Джордан и Драммонд будут поочерёдно отсекать друг друга от щита в своей краске, в данной паре сложно ожидать подавляющего превосходства одной из сторон. Есть куда более любопытные детали.



Во-первых, связка Смит – Дончич обязана разрывать в щепки пару Джексон – Браун. Брюс пытается стать качественным ролевиком, дающим команде защиту и солидный процент из-за дуги, но пока лишь достойно обороняется, а с периметра атакует с точностью 27,6%.



Реджи неплохой исполнитель, но не более того. Разыгрывающий «Пистонс» является яркой иллюстрацией того, во что превратится первый номер «Далласа», если остановится в развитии. За счёт баскетбольного интеллекта Луки преимущество за хозяевами.



Вторым важным аспектом для потенциальной виктории «Маверикс» станет защита против Гриффина. Блэйк отгрузил 30 очков «Мэджик», 32 «Хит, 38 «Кингз», 29 «Уизардс», 37 «Пеликанс». На тотал больше 28,5 балла от мощного форварда «Детройта» установлен коэффициент выше двойки. Слишком соблазнительно, но сюда мы лезть не будем. Драммонд получил много минут с «Орландо», а в начале матча с «Майами» получил травму. Естественно, 23 номеру «Пистонс» пришлось геройствовать.

С появлением Андре нагрузка в нападении на Гриффина должна снизиться на самую малость, однако и это не главное. В распоряжении Карлайла попросту нет игрока, способного остановить форварда «Детройта». Барнс, Клебер или Дончич сразу окажутся продавленными, а Джордан и Пауэлл не справятся с опекой в поле. Что делать?



Придётся использовать двойную опеку. Тотал передач Блэйка установлен на отметке 5,5 пункта, берём верх даже с ужасным коэффициентом. Лидер «Пистонс» отлично видит площадку и создаст массу открытых попыток для Драммонда и снайперов.



Третьим элементом, имеющим существенное влияние на конечный исход, стоит назвать резервистов. Скамейка «Далласа» располагается на 7 строчке в лиге со средним показателем «+1», а запасные «Детройта» идут на 19 позиции с балансом «-0,8». Разумеется, травма Бареа скажется на действиях второго юнита «Маверикс», но Рик Карлайл уже столько раз возвращал к жизни всяких Харрисов, что за хозяев переживать не приходится.



Конечно, если Иш Смит сможет сыграть, то «Пистонс» получат дополнительный импульс, но Кейси обычно выпускает ребят с лавки не для усиления игры, а для предоставления отдыха лидерам. Это прекрасно характеризует качество ростера гостей.



Заключительная ставка сделана на индивидуальный тотал Дончича больше 20,5 балла за приличные 2.08. Как бы не был хорош словенец, спады бывают у всех. После серии из шести матчей, в которых молодой лидер «Маверикс» набирал 25+ очков, последовала череда из трёх провальных поединков.



Лука выдал 3 из 14 с «Пэйсерс», трипл-дабл, но лишь 6 из 17 с «Бакс» и 5 из 15 с «Клипперс». По сезону 77 номер «Далласа» атакует с гораздо лучшим процентом, и рано или поздно цифры должны вернуться к средним значениям.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 27 710 фишек.



Играешь сам? Поделись своим опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.