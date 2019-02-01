«Торпедо» не помешает «Локомотиву» одержать восьмую победу подряд

«Торпедо» — «Локомотив»

Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.05.

«Локомотив» уже выбирает соперника по плей-офф. Учитывая безоговорочное лидерство двух «армейских» клубов из Москвы и Питера, «Локомотиву» остаётся бороться только за третью строчку Запада. Отрыв от «Йокерита» минимален — всего три очка, плюс у финнов игра в запасе.

С одной стороны, третья строчка не даёт преимущества своей площадки во втором раунде плей-офф, к тому же сложно сказать, кто более опасный соперник — СКА или ЦСКА. С другой стороны, если говорить о «Локомотиве», то разница огромна.

В прошлом сезоне «Локомотив» проиграл серию СКА со счётом 1-4, в сезоне-2016/17 «Локомотив» выбил ЦСКА в шести матчах, но в одну калитку улетел СКА 0-4, в сезоне-2015/16 Ярославль проиграл Питеру со счётом 1-4.

В нынешнем сезоне «Локомотив» ведёт в регулярной серии с ЦСКА 3-0, причём все победы были одержаны в основное время. А вот СКА ярославцы уступают 1-2. Думаю, вы понимаете, кого в соперники хочет «Локомотив».

Несмотря на общее доминирование ЦСКА в дивизионе Тарасова, в очных спорах ярославцы московским «армейцам» не уступают. Причём не уступают по всем фронтам: ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.

«Локомотив» понимает, что СКА сейчас на ходу.

Вполне вероятно, что Запад выиграет именно он, а не ЦСКА, который в последних матчах если и не сбавил ход, то как минимум потерял уверенность в себе. Поэтому Ярославль будет биться за третью строчку Запада и за попадание на «своего клиента» (ЦСКА) во втором раунде плейофф.

«Торпедо» с небольшим запасом располагается в зоне плей-офф, но последние результаты нижегородцев отнюдь не обещают им безоблачное будущее. Торпедовцы имеют только 2 победы в предыдущих 10 матчах, а впереди у них ни одной проходной встречи: в соперниках или представители верхушки турнирной таблицы или прямые конкуренты за попадание в плей-офф.

Я не очень люблю такие простые ставки, как победа фаворита в основное время, но в этом матче логика не подсказывает ничего другого. «Локомотив» имеет мотивацию и 10 побед в основное время за последних 11 матчей (проиграли только СКА), а «Торпедо» имеет серию 2-8 и сомнительный настрой.

Хотелось бы отметить, что команда, которая проигрывает матч, обычно превосходит соперника по броскам в створ ворот, это привычная ситуация. «Торпедо» в своих последних проигранных встречах, уступало не только по счету, но и по броскам, причем с огромным и порой даже неприличным дефицитом. Это тоже наталкивает на определённые мысли.

Не будем мудрить и возьмём победу «Локомотива» в основное время за 2.05.

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