Том Брэди в погоне за шестым перстнем. Прогноз на Супербоул

«Лос-Анджелес Рэмс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Ставка: победа «Нью-Ингленд» за 1.75.

Понимаю, что большинство понятия не имеют, что такое Super Вowl. И всё же попробуйте прочитать текст до конца. Тогда, возможно, ваша жизнь изменится точно так же, как и моя 10 лет назад. Именно тогда я впервые посмотрел матч по американскому футболу.

Футбол по-американски — это не только очень увлекательный и самобытный вид спорта, а еще и отдельный и самостоятельный институт жизни для жителей США. Можно сказать, что у американца на первом месте семья, на втором — работа, на третьем — фаст-фуд, а на четвертом — любимая команда в НФЛ.

Конечно, шутка немного преувеличивает реальное положение дел, но это довольно близко к правде. Дабы не быть голословным, приведу цифры:

Правда или нет. 10 невероятных фактов о Супербоуле Попробуй отгадать: какие факты правда, а что не более чем миф?

— Супербоул планируют посмотреть более 180 млн. американцев — это более 70% взрослого населения США.

— Американцы потратят около $ 15 млрд на просмотр Супербоула — это еда, напитки, атрибутика и прочее. В среднем американец в возрасте 30-45 лет потратит около $ 120. Это почти 8000 руб. Далеко не все россияне тратят такую сумму на празднование Нового Года.

— Стоимость 30-секундного рекламного видео-ролика во время трансляции Супербоула составляет больше $ 5 млн. То есть одна секунда эфира стоит 10 млн. руб.

Теперь перейдем к прогнозу.

В финале встретятся «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Чтобы было проще, можно привести пример из нашего хоккея: «Патриоты» — это что-то вроде СКА и ЦСКА. Каждый сезон являются явными фаворитами, но выигрывают чаще всего другие клубы.

Правда, в последние годы «Нью-Ингленд» смог пару раз взять титул — речь о 2014 и 2016 годах. Но в целом матчи плей-офф в последнее время очень и очень часто заканчиваются сюрпризами. Вот и в прошлом сезоне «Патриоты», будучи безоговорочным фаворитом, проиграли «Филадельфии», которая всю сетку прошла в статусе андердога.

В этом матче шансы выше у «Нью-Ингленд». В американском футболе трудно о чём-то говорить наверняка, и всё же пара причин точно имеется.

В первую очередь, опыт. Квотербека, тренера и всей команды — по этому показателю «Рэмс» гораздо скромнее. В котировках букмекеров это отражено.

Второй момент — вариативность квотербека «патриотов», легендарного Тома Брэди. Надо понимать, что в американском футболе только 50% решается на поле. Другие 50% — это несчетное количество тренеров, координаторов, ассистентов, разборов соперника, тактика и т.д.

В отличие от НБА, НХЛ и МЛБ, в НФЛ раунды плей-офф проводятся в один матч, поэтому времени на разбор соперника более чем достаточно. Думаю, что разобрать квотербека «Рэмс» Гоффа не составляет большого труда. Том Брэди — это совсем другая история.

Можно разобрать его игру по полочкам, но ты все равно не узнаешь, что он сделает в своем следующем розыгрыше. Даже если получится предугадать комбинацию, которую тренер «патриотов» заказал в нападении, это еще ничего не гарантирует. Брэди может почувствовать опасность и изменить игру по своему усмотрению.

41-летний квотербек выигрывал Супербоул пять раз. Разумеется, этот разговор ещё не закончен. Год назад «Филадельфия» оказалась сильнее, но Брэди вновь подобрался к шестому перстню вплотную. Будет жарко.

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