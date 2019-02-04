Отдохнувший «Авангард» замучает СКА на первых минутах

«Авангард» — СКА

Ставки: «Авангард» откроет счёт за 2.18, тотал меньше 5,5 шайб за 1.70 в БК «Фонбет» (Сделать ставку)



СКА в прошлом матче прервал серию из шести побед, уступив «Сибири» всухую (0:1). В третьем периоде удалялись только новосибирцы, но питерцы вхолостую откатали три большинства подряд и заслуженно проиграли. Одну шайбу «армейцы» всё же забросили, да и ту с нарушением правил. После запроса просмотра взятие ворот отменили. Несмотря на слабую игру в Новосибирске и чужой лёд, БК «Фонбет» считает СКА явным фаворитом во встрече с «Авангардом».



На первый взгляд, это вполне логично: «ястребы» в пяти предыдущих играх набрали только четыре очка, забодав «Амур» и «Куньлунь». В остальном подопечные Боба Хартли весьма нестабильны, но рассматривать лобовую победу гостей за 1.80 в БК «Фонбет» не стоит сразу по нескольким причинам.

Собственно, качество хоккея вряд ли будет высоким из-за непростого календаря соперников. СКА сыграет в гостях в четвёртый раз подряд. Пройти без потери энергии маршрут Магнитогорск — Астана — Новосибирск — Балашиха за семь суток практически нереально даже при такой мощной «скамейке». Пожалуй, вялая игра с «Сибирью» взялась в том числе и отсюда.



У «Авангарда» график был не лучше: «Адмирал», «Амур» и дважды — «Куньлунь». Дальневосточное турне и скачки по часовым поясам — не лучший помощник перед свиданием с лидером лиги. Но тут есть любопытный момент: омичи получили на отдых шесть суток. Они не играли с 28 января — с момента последней встречи с «Куньлунем».

По меркам КХЛ пять суток форы на восстановление — это очень много. Ключевой вопрос здесь — хватит ли этого времени для полной акклиматизации после недельного пребывания на Дальнем Востоке. Если вы считаете, что да, подумайте о победе «Авангарда» за 3.50 в БК «Фонбет». Вариант попроще — 1Х за вполне бодрые 2.00.



Скорее всего, хозяева действительно будут иметь преимущество в свежести и начнут встречу агрессивно. «Авангард» любит давление и высокий прессинг, из-за чего СКА на фоне усталости вполне может дрогнуть. БК «Фонбет» даёт 2.18 на то, что «ястребы» откроют счёт. Качественно давить все 60 минут явно не получится, но на дебют сил должно хватить. (Сделать ставку)



И всё же проверять победу хозяев мы не рискнём. «Авангард» по-прежнему плох в неравных составах, а в больших матчах спецбригады имеют огромное значение. «Ястребы» 16-е по реализации большинства, и это совсем печально. С меньшинством дело обстоит получше (82,9%, восьмое место), но только не на фоне СКА.

Команда Ильи Воробьёва входит в топ-5 по обоим показателям. В матче с «Сибирью» реализация лишнего была ужасна (0 из 5), но большинство СКА крайне редко проводит вхолостую хотя бы две встречи подряд. Вполне возможно, что в Балашихе залетит всё, что не хотело пересекать линию ворот в Новосибирске.



В трёх предыдущих очных встречах соперники стабильно забрасывали по 4-5 шайб. Если брать более солидную дистанцию, то планку в пять голов СКА и «Авангард» пробили за 9 предыдущих матчей лишь однажды: 11 января 2017 года питерцы победили на своём льду со счётом 5:3. Но тот случай сильно похож на исключение, тогда к середине восьмой минуты команды отличились трижды.



Вероятность повторения такой ситуации невысока. СКА явно подустал после тяжёлой выездной серии, а омичи просто нестабильны и отличаются большим количеством бросков из не самых лучших позиций. Вратари у питерцев в порядке, так что тотал меньше 5,5 шайбы за 1.70 в БК «Фонбет» стоит рассмотреть.



Более рискованный вариант — «гол в каждом периоде — нет» за 2.25 в БК «Фонбет». СКА воюет с ЦСКА за первую строчку на Западе, «Авангард» бьётся за преимущество своей площадки в первом раунде. Это должно добавить оппонентам осторожности. (Сделать ставку)



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