«Лейкерс» одолеют «Гриззлиз» и продолжат борьбу за плей-офф

«Наггетс» легко и уверенно переиграли «Клипперс» в родных стенах, что позволило рубрике получить небольшую прибыль. Фора «-9,5» на хозяев прошла с огромным запасом, парни Майка Мэлоуна на некоторых отрезках расслаблялись, но в целом выглядели на голову сильнее и взяли верх во всех четвертях.



Также зашла ставка на «Денвер» с форой «-1» по подборам. Команда Дока Риверса взяла 38 отскоков, а одни лишь Йокич с Миллсэпом забрали 32. «Наггетс» доминировали на щитах, что и неудивительно, учитывая разницу в габаритах. К сожалению, сербский центровой хозяев не пробил тотал больше 7,5 ассиста, так как оборона «Клипперс» выглядела ужасно и гениальные передачи серба даже не потребовались.

«Денвер» разберётся с «Клипперс» за счёт гениальной игры Йокича «Наггетс» возьмут под контроль краску и одолеют «Клипперс» с форой «-9,5» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 35 625 фишек.



Заход дня: eeakie поставил на «Мэджик» с форой «+7,5» за 1.93

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Выбор №1: победа «Лейкерс» с форой «-8,5» за 2.45

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1450 фишек)



Выбор №2: победа «Лейкерс» в первой половине и в матче за 1.91

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 910 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал «Лейкерс» больше 113,5 очка за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

«Лейкерс» после настоящего провала с «Пеликанс» постараются реабилитироваться и одержать в гостях победу над «Гриззлиз». Предпосылки к виктории калифорнийцев выглядят интересно, поэтому сегодня мы загрузим все яйца в одну корзину и сделаем сразу три идентичные ставки.



«Мемфису» точно не помогут Брукс, Андерсон и Джексон, а участие в поединке Майка Конли находится под вопросом. Скорее всего, лидер «Гриззлиз» всё же появится на паркете (например, в букмекерских котировках есть линия на личную статистику малыша), однако порой в НБА любят заявлять об отдыхе ключевых баскетболистов за пару часов до старта встречи. За гостей не сыграет только Лонзо Болл, остальные парни в строю.

Оценка аналитиков очевидна, «Лейкерс» безусловные фавориты, но несколько предложений в пользу подопечных Люка Уолтона смотрятся вполне перспективно. Проверим пробитие калифорнийцами тотала в 113,5 очка за 1.9, фору «-8,5» по итогам всей встречи за солидные 2.45, а также победу в первой половине и в матче за 1.91. Леброн обещал режим плей-офф, а не верить человеку, который восемь лет подряд выводил свои команды в большой финал, несколько странно.



Судить о форме «Лейкерс» по прошлому поединку с «Пеликанс» не стоит. Например, не так давно калифорнийцы получили «-42» от «Индианы», а потом одолели в гостях самих «Селтикс». Если не обыгрывать нынешних «Гриззлиз», то о каких кубковых баталиях мечтают в Лос-Анджелесе? Особой мотивации у «Мемфиса» быть не должно, без Джексона существенно снижается мощь хозяев в краске, а о фирменной защите речи уже давно не идёт.

В настоящий момент у парней Бикерстаффа серия из четырёх поражений кряду при том, что в соперниках значились «Спёрс», «Кавальерс», «Клипперс» и «Буллз». По сезону «Гриззлиз» занимают шестую строчку по эффективности обороны, но в последних семи матчах (с тех пор, как франшиза обменяла Газоля) защита клуба из Теннеси находится на 13 позиции, хотя в оппонентах были далеко не лучшие коллективы по действиям в нападении.

Среди баскетболистов, проводящих за «Мемфис» не менее 20 минут за встречу, лучшим защитным рейтингом обладает Джексон (Майлз только пришёл в команду, выборка слишком мала), который травмирован. Бикерстафф остался без системообразующих исполнителей в обороне, а атака «Гриззлиз» предпоследняя в лиге и абсолютно худшая на Западе.

В текущем сезоне «Лейкерс» и «Мемфис» обменялись гостевыми победами, вот только повторить свой успех парням Бикерстаффа будет очень непросто. В очной дуэли, которая проходила в «Стэйплс-центре», «Гриззлиз» попали 53,8% бросков с периметра, а Газоль и Джексон выдали в сумме линейку 44+18+9. Валанчюнас неплох, но с одним средним центровым Макги с Чендлером обязаны справиться.



Леброн и Рондо наверняка проведут или уже провели беседы со своими молодыми партнёрами, ведь отступать калифорнийцам уже некуда. При должном уровне концентрации «Лейкерс» являются грозной силой, способной доставлять неприятности даже признанным фаворитам. У «Мемфиса» после периода обменов полно новых людей, а Бикерстафф не похож на специалиста, выжимающего максимум из своей команды.



Основная задача «Гриззлиз» на оставшуюся часть сезона – проверка собственных возможностей с целью определиться, с кем следует связать будущее франшизы, а кого разумнее использовать в качестве активов в различных сделках. «Мемфис» явно не против залечь на дно, а «Лейкерс» наоборот жизненно важно победить.



Если Леброн и компания не смогут разобраться с 14 командой Западной конференции, у которой четыре поражения кряду и травмирован человек, отвечающий за оборону краски, то молодёжи пора готовиться к летней рыбалке, а Королю пудрить носик для съёмок в кино.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 32 625 фишек.



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