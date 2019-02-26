В битве теневых фаворитов Запада «Денвер» переиграет «Оклахому»

Слепая вера в Короля затмила разум и привела к чудовищному провалу. Банк рубрики получил целых три пробоины, благодаря упрямым ставкам на «Лейкерс». Кузма, Ингрэм и Баллок бились по мере своих возможностей, но скамейка калифорнийцев, центровые и сам Джеймс выглядели отвратительно.

«Мемфис» вышел на паркет с боевым настроем, чего оказалось достаточно для заслуженной победы. Хозяева хуже атаковали в поле, зато качественно отработали на щитах, реже теряли мяч и точнее пробивали штрафные. Леброн впечатлил включённым режимом плей-офф. Король выдал 8 из 23 с игры, совершил 5 потерь, а в обороне исполнял роль манекена, перепутав баскетболистов «Гриззлиз» с Антоном Заболотным.

В оставшихся поединках матчи «Лейкерс» рискуют превратиться в судейский беспредел, ведь без помощи арбитров парням Люка Уолтона до плей-офф не добраться. Лига наверняка сделает всё возможное, чтобы Леброн вышел в кубковую стадию, так как на «Кингз» или «Клипперс» больших рейтингов не собрать.

«Лейкерс» одолеют «Гриззлиз» и продолжат борьбу за плей-офф «Лейкерс» выиграют первую половину и матч, а также пробьют тотал 113,5 очка — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 32 625 фишек.

Заход дня: eeakie выбрал «Нетс» с форой «-2» и тотал меньше 240,5 очка в поединке «Пеликанс» — «Сиксерс», а egoor взял «Гриззлиз» в первой половине и в матче. В обоих случаях сыграл коэффициент 3.74.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Выбор №1: победа «Наггетс» с форой «-3» за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Выбор №2: победа «Наггетс» по подборам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Выбор №3: тотал меньше 236,5 очка за 1.92

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 920 фишек)

Выбор №4: индивидуальный тотал Пола Джорджа больше 30,5 очка за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Пока одни коллективы продолжают упорную борьбу за плей-офф, другие команды вовсю сражаются за лучший посев в предстоящих кубковых сражениях. В высокогорном Колорадо местные «Наггетс» примут «Тандер», поединок обещает выйти крайне интересным. Составы соперников практически оптимальные. Гости обойдутся без давно травмированного Роберсона, а Майк Мэлоун не сможет рассчитывать на Лайлза и Портера.

Букмекеры отдают небольшое преимущество «Денверу», что вполне логично. У «Наггетс» в родных стенах 26-4, поэтому проверить фору «-3» на хозяев мы обязаны. За крайние 22 игры дома у парней Майка Мэлоуна лишь одно поражение (когда дико полетело у «Уорриорз»), а все остальные соперники уезжали из Колорадо ни с чем.

«Оклахома» невероятно хороша, когда поединки сводятся к зарубам с суперзвёздами, а против слаженных командных механизмов подопечные Билли Донована частенько уступают. Например, недавно «Тандер» одолели «Рокетс» и «Трэйл Блэйзерс», где есть ярко выраженные лидеры, владеющие мячом в подавляющим большинстве владений, но уступили «Пеликанс» и «Кингз», у которых господствовал принцип альтруизма.

Да, у «Наггетс» есть Йокич — один из теневых кандидатов на приз MVP. Но фишка Николы в том, что одним своим присутствием на паркете он делает партнёров лучше. За текущую регулярку кто только не выходил в стартовой пятёрке с сербом, и все демонстрировали потрясающий баскетбол. Из-за опустевшего лазарета скамейка «Денвера» сейчас одна из сильнейших в лиге, а у «Тандер», пожалуй, только шесть действительно серьёзных исполнителей.

Насколько ближайший соперник неудобен для «Оклахомы»? Уже в четырёх поединках кряду «Наггетс» добиваются побед в личных встречах независимо от места проведения матча. За гостей способен сыграть тот факт, что два из трёх индивидуально сильнейших игрока битвы находятся в их стане, однако уж больно хорош нынешний «Денвер» в родных стенах.

Существенное влияние на конечный результат окажет борьба на щитах, в которой на настоящий момент парни Майка Мэлоуна занимают первую строчку в ассоциации. За 1.9 идёт виктория хозяев по подборам, разумеется, данное предложение стоит заиграть. Стивен Адамс является одним из лучших в указанном компоненте, но если смотреть сравнить тройки Йокич – Миллсэп – Пламли и Адамс – Грант – Ноэль, то предпочтительнее смотрятся «Наггетс».

За шесть последних очных противостояний между «Денвером» и «Оклахомой» лишь в одном случае была зафиксирована ничья по количеству отскоков, в остальных пяти поединках «Наггетс» оказывались сильнее. Разумеется, многое будет зависеть от процента попадания из-за дуги, где по сезону «Тандер» также выглядят чуть хуже. Если Уэстбрук не исполнит 16 из 20 в поле, то ставка имеет хорошие шансы на проход.

Не совсем понятна линия букмекеров на общую планку результативности. В нынешнем сезоне команды встречались дважды. У себя дома «Денвер» победил 109-98, а в гостях одолел «Тандер» со счётом 105-98. Аналитики предлагают тотал 236,5 очка, естественно, логичнее смотрится низ. Обе команды входят в топ-10 по защитному рейтингу, а дополнительное напряжение и ответственность вряд ли поспособствуют высокому темпу.

Персонально оборонцы «Оклахомы» смотрятся предпочтительнее, нежели их визави, однако в системе Майка Мэлоуна даже Никола Йокич приносит существенную пользу в собственной краске. «Наггетс» достойно обороняются на периметре, а отличительной чертой «Тандер» следует назвать огромное количество перехватов. «Денверу» придётся бережнее отдавать передачи, а Билли Доновану необходимо решить задачу по противодействию сербскому центровому.

Для верхового исхода необходимо, чтобы команды в среднем набирали по 59-60 очков за четверть. Знаком качества для серьёзных тренерских коллективов является умение варьировать темп. «Денвер» прекрасно понимает сильные стороны «Оклахомы», поэтому постарается максимально замедлить игру. В тягучем баскетболе эффективность Йокича останется на высоте, а вот польза Уэстбрука для «Тандер» существенно снизится.

Гостей поведёт за собой Джордж, проводящий лучший сезон в своей карьере. В настоящий момент именно форварда «Оклахомы» выглядит сильнейшим двухсторонним исполнителем в лиге. Мы сделаем ставку на геройства 13 номера «Тандер» исключительно в нападении и проверим индивидуальный тотал Пола больше 30,5 очка.

В 11 из 15 крайних поединков Джордж с запасом пробивал «тридцатку», а в недавней битве с «Кингз» лидер «Оклахомы» выглядел уставшим после двух овертаймов с «Ютой», поэтому выдал лишь 4 из 19 в поле. Одного дня отдыха для могучего атлета вполне достаточно, чтобы снова обрести силы и выдать очередное потрясающее соло, к которым Пол постепенно приучает публику.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 4 тыс. фишек. В банке осталось 28 625 фишек.

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