После скандала с Кепой «Челси» не сможет победить «Тоттенхэм»

Финал с «Сити» отнял у «Челси» слишком много сил, которых не хватит на «Тоттенхэм».

«Челси» — «Тоттенхэм»

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой «0» за 2.38

Центральным поединком 28 тура английской Премьер-лиги, безусловно, станет лондонское дерби, в котором сойдутся «Челси» и «Тоттенхэм». Прошедшие выходные обе команды провалили. «Шпоры» уступили на выезде «Бёрнли» и упустили возможность приблизиться к лидерам чемпионата, а «синие» не смогли одолеть «Манчестер Сити» в серии пенальти.

Если ещё недавно атмосфера в стане «аристократов» оценивалась как не самая лучшая, но и не критичная, то после скандала с участием Сарри и Кепы обстановка в клубе Романа Абрамовича вызывает большие вопросы.

Сам итальянский наставник буквально мечется из стороны в сторону. То Сарри заявил, что Кепа был прав, а через пару дней сказал о большой ошибке испанского голкипера. По информации из различных источников, футболисты в «Челси» разделились на два лагеря, поэтому в предстоящем матче фора «0» на «Тоттенхэм» смотрится достаточно симпатично.

У Почеттино наоборот один из самых сплочённых коллективов во всей лиге, игроки и тренер объединены общей идей и стоят друг за друга горой. Аргентинский специалист крайне редко проваливается дважды подряд, поэтому от гостей ожидаем качественного улучшения игры. Недавняя дуэль в Кубке Лиги осталась за «синими», однако теперь у «шпор» здоровы практически все основные футболисты, а у противника внутренние разборки.

«Аристократы» встречались с «Манчестер Сити» в воскресенье и имели в распоряжении лишь два полных дня для отдыха. Если учитывать дополнительное время, необходимость большую часть матча бегать без мяча и негативные эмоции из-за поражения и скандала, то с физической и с психологической точек зрения «Челси» не выглядит фаворитом.

В настоящий момент ключевыми исполнителями «синих» являются Азар, Канте и Жоржиньо, каждый из которых отбегал по 120 минут тремя сутками ранее. «Тоттенхэм» славится мобильностью своей средней линии и умением вынуждать противника ошибаться. На фоне усталости хозяевам будет крайне тяжело работать первым номером, а игру от обороны на своём поле фанаты и Абрамович явно не одобрят.

Сарри не сможет окопаться вблизи собственной штрафной в надежде на редкие контратаки. «Синим» придётся владеть инициативой, а футбол на встречных курсах вполне устроит более свежий и сконцентрированный исключительно на результате «Тоттенхэм». Кто бы не вышел у «Челси» на позиции вратаря, серьёзное давление неизбежно, а голкиперы частенько совершают ошибки именно из-за внешних факторов.

Шансы «шпор» разжиться очкам по итогам данной встречи уж точно не меньше, чем у «аристократов». Раз букмекеры отдают перевес «Челси», то фора «0» на «Тоттенхэм» за коэффициент прилично выше двойки обязательна к рассмотрению. В случае мирного исхода нас ожидает возврат, а победа гостей вряд ли станет сенсацией с учётом всех внутренних проблем «синих».

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