«Барселона» продолжит трепать «Реал» на гостеприимном «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» вполне может зацепиться за очки, но совладать с атакой каталонцев едва ли удастся.

«Реал Мадрид» — «Барселона»

Ставки: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1,5 за 1.8 в БК «Фонбет» (Сделать ставку.)

На легендарном «Сантьяго Бернабеу» второй раз за четыре дня сойдутся «Реал» и «Барселона», теперь — в рамках внутреннего первенства. Большинство раскладов явно в не пользу хозяев. В первом круге каталонцы уничтожили «сливочных» со счётом 5-1, а тремя сутками ранее наказали противника за расточительность и отсутствие баланса. Разумеется, именно гости выглядят фаворитом. В БК «Фонбет» чистая виктория сине-гранатовых оценивается коэффициентом 2.40. (Сделать ставку.)

Главной проблемой мадридцев следует считать ограниченное количество времени на исправление ситуации. Будь на месте Солари более матёрый и опытный специалист, мы могли бы ожидать каких-либо серьёзных перемен в стартовом составе «сливочных», но с огромной вероятностью основные действующие лица останутся те же.

Нельзя сказать, что наставник «Реала» тактически провалился и вчистую уступил в дуэли с Вальверде. Моменты у королевского клуба были достаточно серьёзные, не может же тренер отвечать за промахи Бензема и Винисиуса с убойных позиций. Счёт по ударам 14-4, по попаданиям в створ 4-2, а на табло 0-3. Каталонцы давали шансы противнику, «сливочные» ими не воспользовались, поэтому закономерно уступили.

Дважды за столь короткий срок сине-гранатовые явно не позволят себе начинать поединок вальяжно. За 1.8 в БК «Фонбет» есть перспективное предложение на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1,5. (Сделать ставку.)

Месси практически весь матч отходил пешком и уже в двух «класико» кряду не отмечается голами или передачами. Для аргентинца подобный период не может продолжаться слишком долго, поэтому минимум один мяч он наверняка соорудит.

В последние месяцы приличная порция критики достаётся средней линии мадридцев. Иско не может найти общий язык с тренером, Модрич со своим нынешним уровнем игры не попал бы даже в расширенный список кандидатов на «Золотой мяч», Кросс стал чаще ошибаться и терять позицию. Без качественных действий полузащиты Месси способен разорвать оборону хозяев, открываясь между линиями. Стоит подумать о варианте «гости откроют счёт» за 1.85 в БК «Фонбет».

Чистую победу «Барселоны» проверять опасно. Руководство Примеры решило поменять главного арбитра встречи, доверив матч Альберто Ундиано Мальенке. Опытный испанский рефери проводит свой последний сезон на нынешней должности. Кто знает, что может сотворить судья, уходящий на пенсию. Некоторым личностям свойственно устраивать яркие шоу напоследок, поэтому в данном случае со ставкой на викторию каталонцев лучше не рисковать.

В шести последних «класико», проходивших на «Сантьяго Бернабеу», «Барселона» в пяти случаях забивала не меньше трёх мячей. Статистика явно в нашу пользу. «Реал» имеет шансы добыть ничью или даже победу, но вряд ли за счёт слаженных действий в обороне.

К тому же, с точки зрения турнирной таблицы «сливочных» не устроит мирный исход, ведь в таком случае подопечные Солари не смогут считаться сильнейшими даже в Мадриде. Можно подумать о ИТМ 1,5 гола «Реала» за 1.72 в БК «Фонбет».

Вальверде иногда ругают за излишнюю осторожность и прагматизм, но во встречах с «Реалом» подобная философия приносит «Барселоне» результат. Дембеле прекрасно пользуется свободным пространством, а Месси одним лишь своим присутствием стягивает на себя внимание не менее двух футболистов «сливочных».

Если Мальенко не покажет красную кому-либо из каталонцев в первом тайме, то гости в очередной раз весело проведут время на домашнем стадионе королевского клуба. Для преданных болельщиков мадридцев БК «Фонбет» предлагает 2.80 на победу хозяев. (Сделать ставку.)

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