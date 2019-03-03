В битве «Вашингтона» и «Миннесоты» всё решат действия лидеров

«Сиксерс» на своём паркете оказали достойное сопротивление действующему чемпиону, но победа всё равно досталась «Уорриорз». Фора «+5» на хозяев сыграла на тоненького, однако «Голден Стэйт» за весь матч лишь несколько мгновений вёл в счёте 6 очков, а в остальных ситуациях преимущество гостей было совсем крошечным, или вовсе лидировали хозяева.



В двух проигрышных ставках есть приличная доля невезения. Для захода тотала меньше 236,5 балла не хватило одного очка, а Харрис не смог преодолеть планку в 22,5 балла. Тобиас совершил аж 20 попыток в поле и 3 с линии штрафных, но реализация форварда «Сиксерс» оставляла желать лучшего.

Батлер с запасом пробил рубеж в 6,5 подбора. Джимми потрясающе боролся на площадке и на одном только чужом щите отвоевал целых 5 отскоков. «Филадельфия» даже без Эмбиида и Бобана доминировала в этом компоненте, но извлечь существенных дивидендов не сумела.

«Филадельфия» постарается дважды за сезон одолеть «Голден Стэйт» «Сиксерс» не уступят «Уорриорз» больше 5 очков, Батлер возьмёт от 7 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 31 195 фишек.



Заход дня: chubaka48 поставил на победу «Спёрс» при 24 или более очках Олдриджа за 4.5

«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз»

Выбор №1: индивидуальный тотал Карла-Энтони Таунса больше 27 очков за 1.9



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал суммы очков, подборов и передач Карла-Энтони Таунса больше 44,5 за 1.83



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал суммы очков, подборов и передач Брэдли Била больше 38,5 за 1.8



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 800 фишек)



Выбор №4: тотал больше 238 очков за 1.91



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 910 фишек)



«Вашингтон» и «Миннесота» на данный момент занимают худшие места в своих конференциях. У обеих команд нет практически никаких шансов попасть в плей-офф, а опускаться на дно для получения высокого выбора на драфта уже слишком поздно. Борьба за попадание в кубковую стадию продолжается больше по инерции, но сами игроки и тренерские штабы достаточно амбициозны и сохраняют веру в успех.



С травмированными всё очевидно заранее. «Тимбервулвз» обойдутся без Ковингтона, а «Уизардс» без дуэта Уолл – Ховард. «Вашингтон» играет дома, однако у «Миннесоты» был в распоряжении лишний день отдыха, да и процент побед у подопечных Райан Сондерса всё же чуть выше. Букмекеры логично выставляют равную линию на оба коллектива. Проверять исход встречи слишком опасно.



Интересно смотрится тотал больше 238 очков за 1.91. Сильные стороны противников практически идеально попадают на слабости друг друга. У «Тимбервулвз» сумасшедшую форму набрал Таунс. Карл-Энтони штампует матчи с фантастической статистикой, а «Уизардс» находятся на предпоследнем месте по доле подборов и в третьем десятке по очкам, пропущенным из краски.



«Миннесота» могла бы закрыть Била с помощью Ковингтона, но Роберта нет, а остальные исполнители гостей явно не соответствуют необходимому уровню для классной персональной опеки. Обе команды любят быстрый баскетбол, при этом и те, и другие отвратительно защищаются в переходных фазах и по проценту пропускаемых в своё кольцо дальних выстрелов находятся на 29-й и 28-й позициях соответственно.



У «Тимбервулвз» и «Уизардс» среднее нападение, что с учётом приличного темпа позволяет набирать достаточно много очков, а в обороне оба коллектива часто халтурят, не успевают на подстраховку, экономят силы и редко оказывают серьёзное сопротивление. «Скамейки» «Вашингтона» и «Миннесоты» не назвать выдающимися, поэтому короткая ротация поспособствует определённому разгильдяйству в защите.

После паузы на матч звёзд Таунс стал демонстрировать потрясающий баскетбол. Центровой «Тимбервулвз» сейчас вступает столь вдохновенно, что мы решили заиграть сразу две ставки на его личную статистику. За 1.9 поверим в преодоление планки в 27 баллов за результативность, а за 1.83 возьмём тотал суммы очков, подборов и передач больше 44,5.



В трёх последних поединках Карл-Энтони выдаёт среднюю линейку 37,6 + 18,3 + 4 по сумме основных статистических показателей. Разумеется, рано или поздно Таунс остановится, иначе с подобными цифрами мы бы забыли о Яннисе, Джордже и Хардене, но пока у центрового банально прёт, надо этим пользоваться. У «Уизардс» на позиции великана готовы выйти Портис и Брайант, однако оба защищаются на среднем уровне.



Лидерские функции у хозяев возьмёт на себя, разумеется, Бил, чей тотал больше 38,5 пункта по сумме очков, подборов и передач мы также проверим. В феврале атакующий защитник «Вашингтона» только в графе результативность набирает в среднем по 30 баллов, но при этом не забывает делиться мячом с партнёрами и активно бороться на щитах. Брэдли проводит в среднем свыше 37 минут и в предполагаемом баскетболе с уклоном на атаку имеет отличные шансы на преодоление выставленного рубежа.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 4 тыс. фишек. В банке осталось 27 195 фишек.



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