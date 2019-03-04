«Сан-Антонио» в 13 раз кряду одолеет «Денвер» на своей площадке

«Уизардс» на домашнем паркете сломили сопротивление «Тимбервулвз» в сверхрезультативном поединке. Команды с запасом пробили тотал в 238 баллов, хотя из-за дуги атаковали совсем не важно. Единственной ложкой дёгтя стала ставка на преодоление Билом планки в 38,5 пункта по сумме трёх основных статистических показателей. Сразу у нескольких баскетболистов хозяев шла игра, поэтому Брэдли включался лишь эпизодически и собрал линейку 22+8+7.



Оба выбора на Таунса зашли на тоненького. В одном из прогнозов от Карла-Энтони требовалось не менее 27 баллов за результативность, а в другом – тотал больше 44,5 балла по сумме очков, подборов и передач. Центровой «Миннесоты» выглядел достойно и выдал 28+10+7, чего хватило рубрике для получения прибыли.

В битве «Вашингтона» и «Миннесоты» всё решат действия лидеров «Уизардс» и «Тимбервулвз» воспользуются обоюдными проблемами в обороне — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 32 835 фишек.



Заход дня: chubaka48 выбрал Сиакама с форой «-0,5» против Драммонда и Хорфорда с форой «+0,5» в соперничестве с Капелой с общим коэффициентом 3.8

«Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс»

Выбор №1: победа «Спёрс» с учётом овертайма за 1.88

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 880 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал «Наггетс» меньше 113,5 очка за 1.88

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 880 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Демара Дерозана больше 5,5 ассиста за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Выбор №4: индивидуальный тотал Ламаркуса Олдриджа больше 8,5 подбора за 1.8

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 800 фишек).



«Наггетс» неожиданно для многих потерпели на домашнем паркете два поражения кряду и лишились статуса лучшей команды ассоциации по выступлению на своей площадке. Теперь «Денвер» отправляет в Техас, где сразится с коллективом Грега Поповича, ведущим борьбу за попадание в кубковую восьмёрку на Западе.



За хозяев не сыграет Мюррей, а Форбс находится под вопросом. Майк Мэлоун не сможет рассчитывать на Лайлза и Портера, остальные баскетболисты «Наггетс» в строю. Команды имели в распоряжении одинаковое количество дней отдыха, поэтому букмекеры выставляют относительно равную линию с небольшим перевесом в пользу «Сан-Антонио».

Пройти мимо чистой виктории «Спёрс» за 1.88 мы не имеем права. Статистика часто способна на различные выкрутасы, но в данном конкретном случае все цифры направлены в одну сторону. Обоих соперников можно назвать типичными домашними командами.



У «Сан-Антонио» в родных стенах 24-7, а в гостях 11-22. «Денвер» в Колорадо демонстрирует результат 27-6, а на выезде 15-14. Встреча пройдёт на паркете «Эйти-энд-Ти-центра», поэтому фаворит более чем очевиден.



Кроме того, даже в личных встречах противников место проведения матча играет огромную роль. Последний раз «Наггетс» побеждали на площадке «Спёрс» аж 5 марта 2012 года, с тех пор поменялось многое, но постоянными оставались два элемента – виктории «Сан-Антонио», коих накопилось уже 12 кряду и, естественно, Грег Попович в роли главного тренера. Если учесть мини-спад «Денвера» (а чем ещё объяснить домашнее поражение от «Пеликанс», выступавших без Дэвиса), то шансы хозяев существенно выше, чем 50%.

За 1.88 интересно смотрится тотал «Денвера» меньше 113,5 очка. В текущей регулярке «Наггетс» набрали против «Спёрс» 103 и 102 балла за результативность. Нападение Майка Мэлоуна строится на принципе поиска наилучшей возможности и множества командных взаимодействий. Кому как не Поповичу понимать суть такой системы и успешно ей противостоять.



С точки зрения индивидуального мастерства у гостей следует выделить одного лишь Йокича, а остальных парней логичнее считать важными, но всё же деталями целого механизма.



Разбирать подобные конструкции на молекулы тренерский штаб «Сан-Антонио» умеет и любит. Да, порой сами «Спёрс» оказываются неспособными на стабильный набор очков, но осложнить жизнь противнику готовы в любую минуту. У «Денвера» среднее по эффективности нападение, если рассматривать выездные встречи, однако сильнее поражает другой факт.



Против аутсайдеров подопечные Поповича на своём паркете частенько выступают расслабленно и не слишком упираются в защите, зная, что всё равно добудут победу. Зато в крайних 11 домашних встречах с командами из зоны плей-офф «Спёрс» пропускают в среднем по 105,5 очка и это с учётом сумасшедшей зарубы с «Тандер», которая закончилась со счётом 154-147 (без неё соперники «Сан-Антонио» набирали по 101,3 балла).

Средняя результативность «Денвера» на выезде составляет 107,9 очка за матч, поэтому не совсем ясно откуда букмекеры установили столь солидную планку тотала на гостей. Защита у «Спёрс» дома приличная, а сам поединок с огромной вероятностью пройдёт без гигантского преимущества одной команд, что приведёт к повышенной плотности в обороне хотя бы на некоторых отрезках.



В личной статистике есть два перспективных выбора на лидеров «Сан-Антонио». За 1.83 доступно предложение на тотал больше 5,5 ассиста Дерозана. Дома у атакующего защитника «Спёрс» по 6,4 передачи в среднем за поединок, а серьёзный оппонент наверняка заставит Поповича держать свою звезду на площадке максимально возможное количество времени. В двух крайних встречах на своём паркете Демар отдал 7 и 8 передач соответственно.



Много работы на щитах предстоит Олдриджу, чей тотал больше 8,5 подбора за скромные 1.8 мы попробуем заиграть. «Денвер» является одной из лучших команд лиги по части борьбы за мячи после промахов. В распоряжении Майка Мэлоуна есть Йокич, Миллсэп и Пламли, следовательно, «Спёрс» крайне важно контролировать хотя бы собственную краску. Ламаркусу предстоит тяжёлый труд, но великан «Сан-Антонио» обладает всем необходимым, чтобы сделать очередной дабл-дабл или собрать хотя бы 9 отскоков.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 4 тыс. фишек. В банке осталось 28 835 фишек.



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