СКА — «Спартак». Прогноз: красно-белые не дадут вратарю хозяев замёрзнуть

6 марта в Санкт-Петербурге местный СКА проведёт пятый матч серии Кубка Гагарина со «Спартаком». Питерцы могут впервые захватить лидерство в серии, для этого им нужно наконец-то победить на своём льду.

Анализ матча СКА — «Спартак» (06.03.2019)

«Спартаку» уже сейчас можно аплодировать стоя, независимо от исхода серии. Число болельщиков красно-белых обязательно пополнится к следующему сезону. Игра «Спартака» в этой серии вызывает большое уважение и от экспертов, и от простых болельщиков. Стоить отметить даже не две победы «гладиаторов», а то как они были добыты. Отдельных добрых слов заслуживает игра «Спартака» и в домашних проигранных матчах.

Обо всем по порядку. Первый матч серии пусть и принес неожиданный результат, но объяснить его можно достаточно просто. СКА вышел с надеждой «закидать шапками» соперника. Когда «армейцы» поняли, что сделать этого не получится, было уже поздно. Собраться и сравнять счет питерцы не смогли.

На второй матч серии СКА вышел с должным настроем. К середине встречи счет был 2:0 в пользу армейцев. На третий период СКА вновь вышел, забывая о том, что ему противостоит не команда из ВХЛ, а добротный коллектив уровня плей-офф КХЛ. Счет третье го периода 0:3, а в серии 0-2 для СКА.

Сложно представить, как бы завершился третий матч, если бы команды не решили отказаться от игры 5 на 5. На двоих команды получили 71 минуту штрафа. Феерия игры в неравных составах! СКА забивает 4 шайбы в большинстве и пятую в пустые ворота. «Спартак» из удалений соперника не выжимает ничего. Зачем красно-белые ввязались в такую игру — непонятно.

Четвертая встреча показала, что в оптимальном собранном состоянии СКА сильнее «Спартака», но делать работу над ошибками «армейцы», похоже, не собираются. Вновь Питер повел 2:0 и вновь позволил сопернику сравнять счет. Не хотелось бы принимать чью-то сторону в вечном споре: тащат судьи СКА или нет. Но здесь все очевидно. В овертайме «армейцы» забили после пропущенного арбитром нарушения с их стороны. Четвертый матч за СКА, счет в серии равный.



Чем дальше заходит серия, тем меньше возможностей у «Спартака» удивлять более сильного соперника. Соответственно и шансы на положительный результат у красно-белых становятся все меньше. Сложно надеяться на третье поражение СКА на домашнем льду.

Букмекеры вернулись к привычным котировкам. Гандикап составляет 2.5 шайбы. Это слишком много для ставок на СКА, учитывая постоянное желание подопечных Ильи Воробьёва победить малой кровью. Но этого мало и для ставки на «Спартак», так как в какой-то момент, уступая в счете, москвичи могут начать думать о шестом матче. А СКА может решить в одном матче «отмазаться» за все свои неудачи и порадовать болельщиков разгромной победой.

СКА во всех матчах прилично перебросал «Спартак», но только в одной игре преимущество по броскам превысило разницу в 15 попаданий в створ. Случилось это во второй игре благодаря провальному второму периоду со стороны «Спартака» (17-2).

Ставка на матч СКА — «Спартак»

«Армейцы» атакует чаще и острее, но они постоянно ищут экстра-пас. То есть в удобной бросковой позиции хоккеисты СКА пытаются найти дополнительную передачу, чтобы партнер забивал уже в пустые ворота. Это снижает количество бросков. «Спартак» играет проще и бросает из всех позиций.

Скорее всего, «Спартак» окажется в роли догоняющего. Это заставит красно-белых больше атаковать, а СКА по привычке сбавит свою активность.



Ставка: победа «Спартака» по броскам в створ с форой (+15.5) за коэффициент 1.87.

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