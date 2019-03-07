«Портленд» — «Оклахома». Прогноз: Уэстбрук потопит «Тандер»

«Юта» достаточно уверенно разобралась в гостях с «Нью-Орлеаном», что принесло рубрике неплохую прибыль. Ставка на «Джаз» с форой «-4» зашла с запасом. Подопечные Куина Снайдера не продемонстрировали баскетбол космического уровня, а всего лишь регулярно наказывали противника за посредственную игру в обороне.

Митчелл не смог преодолеть планку в 25,5 очка, так как Донован слишком редко по своим меркам атаковал кольцо противника. По реализации к лидеру «Юты» вопросов нет, но 18 попыток в поле и отсутствие бросков с линии штрафных привели к 22 баллам за результативность.



Инглс без особого труда пробил рубеж в 10,5 пункта по сумме подборов и передач. Защита «Пеликанс» позволяла австралийцу легко находить партнёров и одних только ассистов Джо набрал с десяток. Форвард «Джаз» проявил себя и в другом компоненте, забрав 8 отскоков.

«Нью-Орлеан» — «Юта». Прогноз: «джазмены» возьмут реванш Митчелл исправится за недавний провал, Инглс снова сыграет на команду — в «Большом куше».

Таким образом, банк прибавил в весе и содержит 37 905 фишек.



Заход дня: eeakie взял «Уизардс» с форой «-5,5», «Кавальерс» с форой «+10» и «Кингз» с форой «+2,5» с общим коэффициентом 6.93.



8 марта в Орегоне на паркете «Мода-центра» сойдутся «Портленд» и «Оклахома». Предстоящая дуэль станет уже четвёртой в текущем сезоне для данных команд, три предыдущих битвы остались за «Тандер». В настоящий момент дела у парней Билли Донована складываются не лучшим образом, поэтому букмекеры отдают предпочтение хозяевам площадки.

Анализ матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер» (08.03.2019)

«Оклахома» стала одной из команд, которой перерыв на матч звёзд явно не пошёл на пользу. До недельной паузы «Тандер» потерпели пару поражений, но на этом дело не ограничилось. В дальнейшем парни Билли Донована уступили ещё в трёх из четырёх поединков, и списать всё на отсутствие Джорджа не получится, так как один из кандидатов на приз MVP пропустил не все встречи.



«Портленд» неудачно завершил выездное турне, однако итог поездки в целом наверняка порадовал Терри Стоттса. «Трэйл Блэйзерс» добились успеха в пяти из семи гостевых поединков, а теперь возвращаются домой, где чувствуют себя превосходно. Борьба за попадание в топ-4 на Западе обострилась до предела, поэтому нас ожидает захватывающая встреча.



Оба коллектива располагают практически оптимальными составами. Гости обойдутся без давно травмированного Андре Роберсона, а «Портленд» не сможет рассчитывать на Эвана Тёрнера. В сезонной серии пока 3-0 в пользу «Оклахомы», но не сказать, что «Тандер» обладают серьёзным преимуществом над «Трэйл Блэйзерс» или являются крайне неудобным соперником с точки зрения тактического рисунка.



Ни в одном из трёх очных сражений преимущество в счёте не составляло 10 или более баллов, «Портленд» всегда боролся. Сейчас подопечные Терри Стоттса находятся в прекрасной форме, к тому же, коллектив стал сильнее за счёт Кантера. «Оклахома» в последних шести поединках ужасна, поэтому викторию «Трэйл Блэйзерс» с форой «-3» мы обязаны проверить.

Эксперты склоняются к тому, что «Портленд» выиграет с более солидным перевесом, но в данном поединке возможна напряжённая концовка и от крупного гандикапа разумнее отказаться. На упомянутом отрезке в шесть матчей у «Тандер» абсолютно худшее по эффективности нападение среди всех команд лиги, хотя тот же Джордж участвовал в половине из указанных встреч. На том же интервале «Трэйл Блэйзерс» занимают четвёртую строчку по КПД в атакующих действиях.



Защита у обоих коллективов находится на сопоставимом уровне, очевидного превосходства у одной из сторон не наблюдается. При поддержке родных трибун у «Портленда» баланс 24-8, а у «Оклахомы» в гостях 17-16. Фанаты в «Мода-центре» создают прекрасную атмосферу, что придаёт баскетболистам «Трэйл Блэйзерс» дополнительную энергию и уверенность.



В связи с не самым качественным нападением «Тандер» существенную роль сыграет борьба за отскоки, а «Портленд» на щитах стал чувствовать себя ещё лучше, нежели раньше. В итоговой таблице за всю нынешнюю регулярку «Трэйл Блэйзерс» идут вторыми по проценту подборов, но зимой парни Терри Стоттса существенно добавили в данном компоненте, да и Кантер пришёлся ко двору.



Фактически, единственным реальным шансом на успех у парней Билли Донована следует назвать грамотное взаимодействие лидеров. Как бы хорошо не выстрелили ролевики, исход встречи всё равно решится в противостоянии звёзд. Если «Тандер» хотят победить, то Уэстбрук должен в первую очередь быть разыгрывающим и только потом думать о наборе очков, а Джорджу необходимо вернуться на уровень MVP.



За 1.82 доступно интересное предложение с викторией Лилларда по очкам в споре с Уэстбруком. В среднем по сезону Дэмьен набирает 25,9 балла за результативность, а Расселл 22,7, разница приличная. В двух из трёх проведённых дуэлей в нынешнем регулярном чемпионате сильнее оказывался лидер «Трэйл Блэйзерс».



Есть один любопытный статистический факт: когда разыгрывающий «Тандер» совершает 17 или меньше попыток в поле, то «Оклахома» выдаёт баланс 15-4, а при 18 или более бросках от Уэстбрука «Тандер» имеют 19 побед при 18 поражениях. Соответственно, если «Оклахома» рассчитывать на успех, то Расселлу необходимо поумерить свой пыл. Лиллард редко опускается ниже определённого уровня, около 25-30 баллов от Дэмьена нам должно хватить с запасом.



Джордж в поединке с «Тимбервулвз» вернулся после повреждения, но выглядел посредственно. На счету форварда «Тандер» уже три низовых матча кряду, однако мы решаемся на определённую авантюру и проверим тотал больше 29 очков от кандидата на приз MVP. Дело в том, что в трёх предыдущих сражениях с «Трэйл Блэйзерс» Пол отгрузил в кольцо противника 37, 36 и 47 баллов. Столь классный мастер не может на длительной дистанции выступать ниже собственных возможностей, поэтому ожидаем возвращения к средним показателям.

Ставки на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Оклахома-Сити Тандер»

«Портленд» демонстрирует прекрасный баскетбол и научился побеждать даже в гостях. Дома у «Трэйл Блэйзерс» 24-8, но конкретно против «Тандер» 0-3 в нынешней регулярке. «Оклахома» попала в мини-кризис, и для парней Терри Стоттса выпадает идеальная возможность размочить счёт в сезонной серии, на что мы и сделаем ставку.



Полу Джорджу пора снова выйти на уровень одного из сильнейших исполнителей лиги, а Уэстбруку необходимо заняться прямыми обязанностями и отказаться от чрезмерного количества бросков. В дуэли с Лиллардом разыгрывающий «Тандер» должен сосредоточиться на черновой работе.



Выбор №1: победа «Трэйл Блэйзерс» с форой «-3» за 1.83



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Пола Джорджа больше 29 очков за 1.9



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Выбор №3: Дэмьен Лиллард наберёт больше очков, чем Расселл Уэстбрук за 1.82



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 820 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 34 905 фишек.



Играешь сам? Поделись своим опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.