«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: уральцы расколдуют Метсолу

16 марта на арене «Уралец» в Екатеринбурге местный «Автомобилист» проведёт второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Андрея Мартемьянова в основное время можно за 1.91.

Анализ матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (16.03.2019)

Несмотря на всего одну заброшенную шайбу, первый матч оставил приятное впечатление. Две крепкие и достойные друг друга команды, шикарная игра вратарей и достаточно смелый хоккей, в котором было всё. От 12 минут игры без пауз до волны удалений, ведь за второй и третий период соперники (с учётом 2+10 от Бодрова) насобирали 26 минут штрафа.

«Салават Юлаев» приятно удивил. Если сомнений по поводу Юхи Метсолы не было никаких (в Уфе наконец-то появился вратарь топ-класса), то такой симпатичной атаки при Николае Цулыгине в больших матчах видеть прежде не доводилось. Зелёные действительно дорожили шайбой и свели количество невынужденных потерь к минимуму.



Это очень важный фактор, ведь «Автомобилист» силён в атаках с ходу. Если уфимцы продолжат столь внимательно относиться к каждому владению и в оставшихся встречах обойдутся без обрезов в своей зоне, уральцам будет очень тяжело.



Впрочем, в первом матче клуб из Екатеринбурга сумел добавить после пропущенной шайбы. Мартемьянов перетряхнул звенья и «Авто» заиграл острее. В третьем периоде хозяева вполне наиграли на пару голов и точно добрались бы как минимум до овертайма, если бы не бенефис Метсолы.



Юха стабильно берёт открытые броски, так что пробить его примитичным щелчком от синей линии или от борта весьма трудно. О главном недостатке финна — скромных габаритах — знает каждый, вот только воспользоваться этим удаётся далеко не всем. Метсоле сложно забить без активного присутствия на «пятачке», но в первом матче «СЮ» справился с зачисткой пространства перед воротами на твёрдую четвёрку.

Если «Авто» не сможет увеличить своё влияние на «пятачке», Метсола окончательно укрепится в статусе героя серии. Впрочем, команды Мартемьянова всегда отличались умением быстро проводить работу над ошибками, так что стоит подумать о ИТБ 2,5 шайбы «Автомобилиста» за 1.97.



Сутки назад Уфа приятно удивила, но готов ли «СЮ» провести два крепких матча подряд с сильным соперником на его льду — это вопрос. К тому же клуб из Башкортостана не выигрывал в Екатеринбурге больше шести лет, поэтому в две победы подряд верится с трудом. Хотя «Салават» всегда умел удивлять.



При том давлении, которое «Автомобилист» оказывал во второй половине первой игры, гол кажется делом времени. В четверг волшебный Метсола украл у хозяев одну-две шайбы, но с такой нагрузкой эти голы рано или поздно вернутся. К тому же «СЮ» многовато фолит, а большинство уральцев не привыкло молчать несколько встреч подряд.

Если любите рисковать, рассмотрите вариант «ТБ 1,5 шайб в большинстве» за 2.45. В первом матче удалений было много, но реализовать лишнего удалось лишь раз. Это при том, что у «Авто» лучшее большинство в КХЛ, а «Салават» входит в топ-7. В таких условиях количество в какой-то момент перейдёт в качество.

Ставки на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Во второй половине первого матча «Автомобилист» смотрелся здорово и заслужил как минимум одну шайбу, но не смог разобраться с Метсолой. Уральцы хорошо работают над ошибками, поэтому ожидаем большей агрессии на «пятаке», которая всё же заставит финна пропустить.



Ставка №1: ИТБ 2,5 шайбы «Автомобилиста» за 1.97.



Ставка №2: ТБ 1,5 шайб в большинстве за 2.45.



Ставка №3: победа «Автомобилиста» за 1.91.

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