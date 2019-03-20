«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз: уральцы наиграются в большинстве

20 марта на «Уфа-Арена» состоится четвёртый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Букмекеры отдают предпочтение уральцам: поставить на победу подопечных Андрея Мартемьянова в основное время предлагается с коэффициентом 2.45.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (20.03.2019)

Очень похоже, что мы имеем дело с лучшей серией Кубка Гагарина. Соперники действительно стоят друг друга и показывают очень бодрый хоккей, за которым приятно наблюдать. «Салават Юлаев» вернул себе лидерство в серии и постарается развить успех. Давление на «Авто» растёт с каждым матчем.



В третьей встрече уфимцы были однозначно хороши, но с такой реализацией лишнего надо что-то делать. Первые шесть попыток хозяева не просто провели вхолостую — они ещё и умудрились пропустить в формате «5-на-4». У «Автомобилиста», конечно, со спецбригадами всё в порядке и пробить их нелегко, но в плей-офф с безалаберным отношением к большинству далеко не уедешь.

Собственно, «СЮ» и так едва не доигрался: в третьем периоде «Автомобилист» добавил, а вот подопечные Николая Цулыгина подсели. Уфимцы пережили непростой момент и наказали гостей за нарушение численного состава в овертайме, но в целом ходили по краю пропасти. 7-2 по малым штрафам случаются редко, с такой форой доводить дело до валидола весьма опасно.



Именно на это и сделаем первую ставку. Во втором матче серии судьи дали пару пограничных свистков в пользу «Автомобилиста», а в третьей встрече вернули «Салавату» должок. Вариант «хозяева получат больше штрафного времени» идёт за чумовые 3.04 — надо проверять. При желании можно подстраховаться и взять нулевую фору, тогда коэффициент составит 2.36.

Поскольку в названиях команд нет аббревиатуры, рассчитывать из матча в матч на 2-3 свистка в свою пользу при пограничных ситуациях им не приходится. В прошлой игре у «СЮ» было на пять удалений меньше, хотя нельзя сказать, что уральцы действовали грязно и чрезмерно грубо.



Второй момент — статистика. В регулярном чемпионате «Автомобилист» — а это одна из самых дисциплинированных команд лиги — получал в среднем 7.34 штрафа за встречу, а «Салават» — 12.06, то есть в полтора раза больше. И при этом коэффициент на победу уфимцев по штрафному времени превышает тройку. Странно.



Любопытно, что лидирующий в серии «СЮ» считается аутсайдером матча, хотя будет играть на своём льду. Победа хозяев с нулевой форой оценивается коэффициентом 2.03 и явно заслуживает внимания. Команды в одной весовой категории, а потому отдавать преимущество гостям (пусть и минимальное) мы бы не рискнули.



Если смотреть только на результаты, может показаться, что серия довольно закрытая. 1:0, 0:2, 2:1ОТ — выглядит уныло, хотя на деле всё совсем наоборот. Но слишком уж хороши вратари: открытым броском им практически не забить, а хозяйничать на «пятаке» и создавать помехи удаётся далеко не всегда. В итоге имеем три ультранизовых матча подряд.

6 шайб за 190 минут при таком весёлом хоккее — это очень мало, в какой-то момент маятник качнётся в обратную сторону. «Гол в каждом периоде» за 2.05 — крайне авантюрная затея. И всё же увидеть сухой период в чётвёртом матче подряд с обилием моментов и бросков — как-то чересчур. Позволим себе слабость и рискнём.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

В регулярном чемпионате «Автомобилист» получал в среднем 7.34 штрафа за встречу, а «Салават» — 12.06, в полтора раза больше. И при этом коэффициент на победу уфимцев по штрафному времени превышает тройку. Проверим.



Считать хозяина льда аутсайдером во встрече двух равных команд немного странно. «Авто» отстаёт в серии и находится под большим давлением, цена каждой ошибки велика. Победа хозяев с нулевой форой оценивается коэффициентом 2.03 — вполне недурно.



Ставка №1: «СЮ» получит больше штрафного времени за 3.04.



Ставка №2: победа «СЮ» с форой (0) за 2.03



Ставка №3: гол в каждом периоде за 2.05

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