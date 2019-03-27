ЦСКА — СКА. Прогноз: короли Западной конференции КХЛ обойдутся без спешки

28 марта в Москве на «ЦСКА-Арене» состоится первый матч финала Западной конференции Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА. Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в основное время предлагается с коэффициентом 1.97.

Анализ матча ЦСКА — СКА (28.03.2019)

Случилось то, что казалось неизбежным ещё до начала сезона: в финале Западной конференции сошлись ЦСКА и СКА. «Локомотив» и московское «Динамо» сделали всё возможное и на определённых отрезках смотрелись здорово, но этого хватило только для взятия одного матча. Разница сил была слишком велика, чтобы всерьёз рассчитывать на долгую серию.

Если не заниматься подгонкой решения под ответ, то шансы ЦСКА на выход в финал кажутся весомее. Подопечные Игоря Никитина выглядели солиднее как в регулярном чемпионате, так и в двух стартовых сериях плей-офф. Достаточно сказать, что московский клуб выиграл все восемь матчей у «Витязя» и «Динамо» в основное время.



Кроме того, ЦСКА свипнул питерцев в сезонной серии, выиграв все четыре очные встречи, три из которых — в основное время. И ведь с каждым разом преимущество становилось весомее: СКА вяз в обороне соперника и всякий худо-бедно опасный момент давался хоккеистам Ильи Воробьёва с большим трудом.



У СКА было достаточно времени, чтобы разобрать соперника и адаптировать свой стиль игры. В серии с «Локомотивом» питерцы избегали высокого прессинга и насыщали среднюю зону, чтобы снизить риск контратак. Несколько раз шустрые ярославцы, конечно, всё равно убежали, но в целом ход себя оправдал.



Воробьёв едва ли откажется от прагматичной структуры игры в финале конференции: ЦСКА слишком быстр и хорош в единоборствах, чтобы стабильно преодолевать давление и ловко переходить из обороны в атаку. Потому есть подозрение, что старт серии получится закрытым и аккуратным. Слишком уж многое на кону.



В связи с этим неплохо смотрится низ на броски в створ: ТМ 52,5 за 1.88 или даже ТМ 51,5 за 2.05. Вот что было в очных встречах «регулярки»: 28-20, 19-21, 23-24 и 26-26. Даже до 50 попаданий в створ соперники добрались лишь однажды, да и то в той игре случился быстрый гол и семь малых штрафов. В плей-офф пространства будет ещё меньше.

Альтернативные варианты — «ничья в первом периоде» за 2.23, «гол в первые 12 минут — нет» за 2.13 и ТМ 1 шайбы в первом периоде за 1.98. Ставки «гол в каждом периоде — нет» за 1.62 и «тотал меньше 4,5 шайб» за 1.50 выглядят довольно надёжно, но слишком уж скромны коэффициенты.



Также стоит подумать о ТМ 7,5 малых штрафов за 2.06. На старте серии стычек и лишних эмоций, как правило, немного, а судьи наверняка постараются держаться незаметно как можно дольше и не привлекать к себе внимания без необходимости. В первом матче серии между этими командами в прошлом плей-офф было выписано лишь 10 минут штрафа.



А вот количество двухминутных удалений в четырёх очных встречах минувшей «регулярки»: пять, семь, семь и ещё раз семь. Всякое может случиться, но статистика однозначно на нашей стороне, а коэффициент превышает «двойку». Проверим.



Ставить на исход довольно опасно. ЦСКА выиграл у СКА четыре предыдущих домашних матча из пяти и выглядит заметно надёжнее в обороне, но в четверг всё начнётся с чистого листа. Лобовая победа хозяев за 1.97 или «ЦСКА не проиграет при тотале меньше 4,5 шайб» за 2.03 смотрятся неплохо, но всё же это варианты на любителя. Лучше спокойно присмотреться к состоянию команд в стартовом матче, а уже потом делать выводы.

Ставки на матч ЦСКА — СКА

Обеим командам нет смысла торопиться и форсировать события. Если обойдётся без быстрого гола, игра рискует получиться закрытой. В связи с этим неплохо смотрится низ на броски в створ, возьмём ТМ 52,5 за 1.88. В четырёх очных встречах «регулярки» соперники лишь раз добрались до полтинника: 28-20, 19-21, 23-24 и 26-26.

По той же причине не ждём большого количества событий в первом периоде. Изменить этот расклад может разве что большое количество удалений, но с дисциплиной у соперников всё в порядке.



Ставка № 1: тотал меньше 52,5 бросков в створ за 1.88.



Ставка № 2: ничья в первом периоде за 2.23.



Ставка № 3: ТМ 7,5 малых штрафов за 2.06.



Ставка № 4: ЦСКА не проиграет при тотале меньше 4,5 шайб за 2.03.



Ставка № 5: ТМ 1 шайбы в первом периоде за 1.98.

Ещё больше текстов автора в его группе ВКонтакте о НБА.