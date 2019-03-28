«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: «ястребы» активно проведут дебют

29 марта на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится первый матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу «ястребов» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.81.

Анализ матча «Авангард» — «Салават Юлаев» (29.03.2019)

Обе команды управились с предыдущим раундом Кубка Гагарина за пять матчей: омичи прошли «Барыс», а уфимцы не оставили шансов «Автомобилисту». Любопытно, что «Авангард» за девять игр в плей-офф забросил на 10 шайб больше (37-27), чем «Салават» — за 11. При этом пропустили соперники одинаково, по 15 раз.

В регулярном чемпионате подопечные Боба Хартли оставили за собой три встречи из четырёх, но этот факт довольно условен. Каждый матч получился близким и непременно доходил до концовки, что отчасти видно и по результатам: 2:3, 1:0 (ОТ), 1:0, 5:4 (Б). Последняя из этих игр состоялась ещё в январе, с тех пор «СЮ» явно добавил.

С этой точки зрения давать 1.81 на победу «Авангарда» немного странно. Уфа и в «регулярке» проиграла подопечным Боба Хартли в основное время всего один матч из четырёх, несмотря на ощутимые проблемы. Сейчас на проход «Салавата» букмекеры дают 3.26, а пару дней назад коэффициент был ещё выше.

Подобный расклад выглядит как минимум сомнительно. «Авангард» и впрямь не давал особых поводов сомневаться в себе, но недооценивать Уфу после выноса «Металлурга» и «Автомобилиста» точно не стоит. Пожалуй, шансы «СЮ» действительно чуть ниже, но они никак не меньше 40-45% процентов. Букмекеры же оценивают их в 30%.

Вроде бы напрашивается победа гостей с форой "+1" за 1.75 или даже 2Х за 2.06: подопечные Николая Цулыгина лишь раз за весь плей-офф проиграли в основное время (0:2 во втором матче с «Автомобилистом»). Мы действительно считаем, что эта серия получится долгой и станет для омичей тяжелее двух предыдущих, но конкретно в первом матче отдаём преимущество хозяевам.

Стиль игры «Авангарда» с постоянным давлением крайне энергозатратен, и ближе к середине противостояния этот фактор может сказаться. Но свежие «ястребы» чрезвычайно хороши, потому что стабильно превосходят соперника в движении. Достаточно просто вспомнить их первые матчи в каждой серии: 6:0 с «Ак Барсом» (42-21 по броскам) и 3:1 с «Барысом» (38-16).

Уфе крайне важно вытерпеть стартовый натиск хозяев, ведь предыдущие соперники омичей получали к исходу 20 минут первого матча по 0:2. Вариантов несколько: ТБ 10,5 бросков в створ «Авангарда» в первом периоде за 1.90, ТБ 1 шайбы в первом периоде за 1.67 и П1 в первом периоде за 2.43. С «Ак Барсом» на указанном отрезке было 13 попаданий в створ, с «Барысом» — 15.

В серии против «Автомобилиста» уфимцы не мешали бросать от бортов и синей линии, вместо этого насыщая зону перед воротами. «Ястребы» склонны нагружать вратаря из любых позиций, по такой игре многое решит зачистка «пятака»: без добивания или трафика перед воротами пробить Метсолу открытым броском с плохой позиции фактически нереально.

Поскольку «Авангард» отдыхал неделю (впрочем, как и «СЮ»), проблем с движением и энергией у него возникнуть не должно. Уфимцам наверняка потребуется время для адаптации к мощному давлению, что чревато ошибками при выходе из зоны. В принципе, лобовая победа «ястребов» за 1.81 выглядит не так уж плохо, можно даже взять П1 с форой "-1" за 2.18.

Ставки на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»

Уфа в «регулярке» проиграла подопечным Боба Хартли в основное время всего один матч из четырёх, так что недооценивать «СЮ» нельзя. Впрочем, «Авангард» шикарно проводил дебютные 20 минут в предыдущих раундах, первый период хозяева наверняка проведут активно.

Делать ставки на исход после недельного простоя команд опасно, но мы попробуем заиграть победу хозяев в основное время с форой "-1". Свой лёд и свежесть должна помочь «ястребам» нагрузить защиту «Салавата».

Ставка № 1: ТБ 10,5 бросков в створ «Авангарда» в первом периоде за 1.90.

Ставка № 2: победа «Авангарда» в первом периоде за 2.43.

Ставка № 3: победа «Авангарда» с форой "-1" за 2.18.

Ещё больше текстов автора в его группе ВКонтакте о НБА.