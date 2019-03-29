Суперэкспресс на матчи РПЛ и Примеры: играем коэффициент 10.48

29 марта на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» «Жирона» примет «Атлетик» из Бильбао в рамках 29-го тура испанской Примеры. Через сутки на «Ахмат-Арене» «Спартак» сразится с коллективом Рашида Рахимова в матче, где букмекеры выставляют линию близкую к равной. На следующий день «Реал» на легендарном «Сантьяго Бернабеу» проэкзаменует «Уэску».

Анализ матча «Жирона» – «Атлетик Бильбао» (29.03.2019)

Боссы испанской Примеры стараются делать всё возможное для популяризации турнира на внешних рынках, поэтому некоторым командам приходится выступать по пятницам. На этот раз не самая приятная участь постигла типичных середняков. «Атлетик» и «Жирона» могут лишь в теории и при исключительном стечении обстоятельств попасть в еврокубки или оказаться в зоне вылета, а по факту оба коллектива уже играют в своё удовольствие.



Каталонский клуб в последнее время демонстрирует ужасные результаты на родном стадионе. Уже в 8 поединках кряду «Жирона» не побеждает в домашних матчах, что вызывает серьёзные вопросы. У «Атлетико» в гостях всё очень даже неплохо по меркам середняка. В новом году баски взяли на выезде 10 очков из 18 возможных.

После возвращения «Жироны» в элитный испанский дивизион команды встречались трижды, и во всех случаях побеждали исключительно хозяева, а коллективу, выступающему в гостях, не удавалось даже размочить счёт. На наш взгляд, эта тенденция не может сохраняться слишком долго, так как каталонцы и баски любят созидать и искать счастье впереди. Ставка на то, что оба коллектива забьют доступна за солидные 2.07, коэффициент очень хорош.



Аналитики ждут низового матча, выставляя сумасшедшие котировки на высокую результативность. Например, тотал больше 2,5 в некоторых букмекерских конторах доступен за 2.63. Согласитесь, сыграть против волны сейчас выгодно, ведь ни «Атлетик», ни «Жирона» не паркуют «автобус», а сам матч не имеет какого-то колоссального значения для соперников. Обычная встреча, одна из многих — почему бы не порадовать зрителей?



В 28-м туре «Атлетик» и «Жирона» сумели добиться побед, притом что оба коллектива чудом не пропустили. Баски сумели выстоять с «матрасниками» из Мадрида, а каталонцы взяли три очка с «Леганесом», который часто бил по воротам, а ещё чаще по ногам. В предстоящем сражении вероятность обмена ударами уж точно не ниже 50%, а коэффициент выше двойки, такими предложениями не разбрасываются.

Анализ матча «Ахмат» – «Спартак» (30.03.2019)

«Спартак» после неудачного возобновления весенней части сезона смог набрать 4 очка с «Динамо» и «Зенитом» и продолжает борьбу за самые высокие места. У «Ахмата» по итогам двух последних поединков аналогичные показатели и теоретические шансы зацепиться за место в еврокубках. Даже с турнирной точки зрения встреча обещает выйти крайне интересной, но эти соперники приучили нас к фантастическим матчам при любых раскладах.



Пауза на выступления национальных сборных дала Кононову дополнительное время для выстраивания игры, поэтому в предстоящем поединке москвичи должны прибавить. Грозненцы могут похвастать двумя кряду викториями над красно-белыми, но оба успеха добыты на чужом поле, а в своих стенах статистика уже против «Ахмата».

В двух прошлых битвах в Грозном «Спартак» брал три очка, поверим в победу красно-белых и на этот раз. За последние годы Кононов ещё в качестве тренера «Краснодара» встречался с Рахимовым семь раз. В одном поединке была зафиксирована ничья, а во всех остальных матчах брал верх нынешний наставник красно-белых.



«Ахмат» всегда по-особому настраивается на «Спартак», однако теперь и у москвичей есть жажда реванша за поражение в первом круге. На выезде красно-белым порой действовать легче, чем в родных стенах. На своём стадионе на подопечных Кононова оказывается колоссальное давление, а в гостях спрос куда меньше, да и противник заводится при поддержке трибун и частенько оголяет тылы.



При своих зрителях «Ахмат» не сможет закрываться и дисциплинированно следовать плану всю игру. Хозяевам придётся идти вперёд большими силами, и именно это может сыграть с грозненцами злую шутку. Футбол Рахимова не станет откровением для Кононова, а вот «Спартак» за столь продолжительную паузу сможет удивить новыми взаимодействиями и добиться результата.

Анализ матча «Реал Мадрид» — «Уэска» (31.03.2019)

Передышка на поединки сборных могла бы пойти на пользу и «Реалу», но уж слишком много футболистов из стана «Королевского клуба» разъехалось по своим национальным командам. С другой стороны, возвращение Зидана одной деталью напоминает приход в «МЮ» Сульшера. У мадридцев впереди прекрасный график, поэтому новый старый тренер имеет все возможности для создания продолжительной победной серии.



В прошлом туре «сливочные» с разницей в два мяча одолели проваливающую сезон «Сельту», но ближайший соперник выглядит ещё слабее. «Уэска» находится на последней строчке в турнирной таблице и с огромной вероятностью отправится в Сегунду. В первом круге «Реал» на выезде добился минимальной победы со счётом 1:0, хотя вполне мог потерять очки.



Возвращение Зидана открывает второе дыхание сразу для целой группы мадридцев. Марсело начинает оживать, Бэйл снова забивает, Бензема работает по всему полю, стараются Асенсио и Васкес, а потенциал средней линии никуда и не пропадал. Из различных вариантов в пользу хозяев мы оставим свой выбор на форе «-2,5».

С победой у «сливочных» не должно возникнуть никаких проблем, а раз так, то футболистам атакующей группы было бы неплохо улучшить статистику и заслужить место в основе. С приближением лета слухи о новых приобретениях будут только расти, что должно послужить серьёзной мотивацией для действующих исполнителей «Королевского клуба». Вряд ли в стане «Реала» много желающих сменить команду.



С двумя другими грандами испанского футбола «Уэска» потерпела сокрушительные поражения. Коллектив Франсиско Родригеса дважды получил по 3:0 от «Атлетико», а «Барселона» и вовсе уничтожила скромного аутсайдера со счётом 8:2. Вряд ли «Реал» выиграет с разницей в шесть мячей, но создать гандикап в 3-4 гола «сливочным» по силам.

Суперэкспресс на матчи «Жирона» – «Атлетик Бильбао», «Ахмат» – «Спартак», «Реал Мадрид» — «Уэска»

Букмекеры абсолютно не сомневаются в низовом исходе поединка между «Жироной» и «Атлетиком» из Бильбао. Идти полностью наперекор аналитикам мы не станем, но за 2.07 проверим вариант с голом в исполнении обеих команд. Уж больно хорош коэффициент для матча техничных атакующих коллективов.



«Спартак» в двух матчах кряду победил на выезде «Ахмат», а Кононов взял верх в шести из последних семи противостояний с Рахимовым. Виктория красно-белых доступна за вкусные 2.57, и нам это предложение кажется невероятно щедрым и перспективным.



«Уэска» идёт на последнем месте в Примере и отправляется на «Сантьяго Бернабеу» для сражения с «Реалом». Парни Франсиско Родригеса абсолютно не умеют играть с грандами, что подтверждают два разгрома по 3:0 от «Атлетико» и унизительные 8:2 от «Барселоны». В связи с этим неплохо смотрится виктория «сливочных» с форой «-2,5» за 1.97.



Ставка №1: обе забьют в поединке «Жирона» — «Атлетик Бильбао» за 2.07



Ставка №2: победа «Спартака» за 2.57



Ставка №3: победа «Реала» с форой «-2,5» за 1.97



Общий коэффициент суперэкспресса 10.48



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