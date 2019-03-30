«Детройт» — «Портленд». Прогноз: без Нуркича гости отдадут щит

«Индиана» оказала достойное сопротивление «Бостону», но уступила в напряжённой концовке. Тотал самой нерезультативной четверти меньше 45,5 очка мог зайти в заключительной 12-минутке, однако Тёрнер в решающем владении убежал на дугу за Хорфордом и дал шанс Ирвингу исполнить победный бросок.



Зато Кайри не пробил рубеж в 7,5 ассиста, что позволило нам получить крошечную прибыль по итогам игрового дня. На счету разыгрывающего «Селтикс» 5 результативных передач. Ожидаемо ушёл в тень Моррис, чей тотал меньше 6,5 подбора устоял с запасом. Маркус получил лишь 20 минут и взял только 3 отскока.

«Бостон» — «Индиана». Прогноз: «Пэйсерс» прихватят Ирвинга Ирвинг отдаст меньше 8 передач, Моррис возьмёт не более 6 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 29 150 фишек.

Заход дня: white-serge взял «Лейкерс» с форой «-4,5» и «Наггетс» с форой «+2,5» с общим коэффициентом 5.875



31 марта на паркете «Литтл Сизарс-арены» «Детройт» сразится с «Портлендом». Неделю назад «Трэйл Блэйзерс» в очной дуэли победили «Пистонс» на своей площадке, но теперь букмекеры считают фаворитом именно коллектив Дуэйна Кейси. Лиллард и компания играли накануне с «Атлантой», вопрос физического состояния гостей станет одним из ключевых.

Анализ матча «Детройт Пистонс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (31.03.2019)

Несмотря на травмы Нуркича и Макколлума «Портленд» продолжает побеждать. На счету «Трэйл Блэйзерс» уже шесть викторий кряду и третья строчка на Западе. Разумеется, перспективы парней Терри Стоттса в плей-офф далеко не самые радужные, но в регулярке команда выжимает из себя максимум.



«Детройт» очухался после серии неудач и добыл важнейшую победу над «Орландо». «Пистонс» располагаются на шестой позиции в восточной конференции, но на финише марафона парням Дуэйна Кейси необходимо проделать большой объём работы, место в плей-офф ещё не гарантировано.



У хозяев все в строю, преимущество своего паркета и лишний день отдыха, а «Портленд» проведёт выездной «бэк-ту-бэк» без Макколлума и Нуркича. Букмекеры отдают приличный перевес «Детройту», но лезть в фору слишком опасно, надёжнее смотрится тотал больше 215 очков за приличные 1.94.



Если с «Чикаго» и «Атлантой» у «Трэйл Блэйзерс» не возникло катастрофических проблем из-за отсутствия Нуркича, то в предстоящем поединке нехватка боснийца больно ударит по амбициям гостей. Кантер хорош в нападении, однако турецкий великан представляет собой дыру в обороне, что при живых Гриффине и Драммонде приведёт к серьёзным последствиям.



Лиллард и Карри накануне отбегали свыше 31 минуты, силы обоих не безграничны, а в обороне малыши «Портленда» выглядят откровенно слабо. Нагрузка на лидеров «Трэйл Блэйзерс» приведёт к недоработкам в защите, чем постараются воспользоваться «Пистонс», частенько заводящиеся на домашнем паркете.



Неделю назад команды выдали на двоих 229 баллов, поэтому не совсем понятны основания для резкого снижения планки результативности. Да, после перерыва на матч звёзд «Детройт» демонстрирует последний темп, вот только в данной встрече хозяевам выгоднее включать полные обороты, чтобы по максимуму измотать Лилларда и пользоваться огрехами «Портленда» в обороне. И самое главное: на указанном отрезке данные коллективы являются лучшими во всей лиге по эффективности нападения.



Из-за отсутствия Нуркича мы возьмём фору «+2,5» на «Пистонс» по подборам. Статически ставка выглядит ужасной, но в дело опять вступает фактор усталости гостей, отсутствие боснийца, мощнейшая передняя линия хозяев и домашний паркет для «Детройта». Не должен Драммонд проигрывать щит Кантеру, иначе летом такого центрового можно будет менять на мешок картошки.



Нуркич давал «Портленду» очень много. Босниец отсекал чужих великанов и прекрасно работал в краске, а Кантер выходил сражаться уже с более скромными оппонентами. Теперь у «Трэйл Блэйзерс» нет толкового резервиста для борьбы за отскоки, а в битве стартовых пятёрок «Пистонс» выглядят куда солиднее.



За скромные 1.83 рекомендуем присмотреться к варианту на тотал трёхочковых меньше 23,5. «Детройт» дома пропускает лишь 9,6 бомбы за матч (лучший показатель в лиге), а «Портленд» на выезде по 10,9. Более того, оба коллектива входят в топ-3 по количеству выбрасываемых дальних бросков в исполнении оппонентов.



Фактически, «Трэйл Блэйзерс» могут добыть победу только за счёт выдающейся точности снайперов, что прекрасно понимает Дуэйн Кейси. Основные силы в обороне хозяева сосредоточат именно на дуге, поэтому на наш взгляд шансы на преодоление планки в 23,5 точных бомбы крайне велики.

Ставки на матч «Детройт Пистонс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

После перерыва на матч звёзд «Детройт» и «Портленд» являются двумя лучшими коллективами лиги по эффективности нападения. Неделю назад команды на двоих выдали 229 баллов за результативность, а в предстоящем сражении букмекеры предлагают тотал в 215 очков. Естественно, берём верх.

За 1.84 проверим фору «+2,5» по подборам на «Пистонс». У «Трэйл Блэйзерс» травмирован Нуркич, а Кантера съедят Драммонд и Гриффин. Перспективно выглядит тотал трёхочковых меньше 23,5. «Детройт» дома позволяет противникам попадать из-за дуги лишь 9,6 раза, а «Портленд» в гостях 10,9. Запас в нашу пользу приличный.



Выбор №1: победа «Пистонс» по подборам с форой «+2,5» за 1.84



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 420 фишек)



Выбор №2: тотал трёхочковых меньше 23,5 за 1.83



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Выбор №3: тотал больше 215 очков за 1.94



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 470 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 650 фишек.



Играешь сам? Поделись своим опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.