«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: «тренеришка» продолжит побеждать назло Дзюбе

1 апреля на шикарном «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» «Арсенал» сойдётся с «Ньюкаслом» в рамках 32-го тура АПЛ. «Канониры» продолжают борьбу в Лиге Европы, а в национальном первенстве сохраняют отличные шансы даже на попадание в топ-3, поэтому букмекеры вполне логично отдают предпочтение более именитому клубу. Чистая виктория хозяев доступна за скромные 1.43.

Анализ матча «Арсенал» — «Ньюкасл» (01.04.2019)

Эмери не сможет рассчитывать на Бельерина, Холдинга, Торрейру и Уэлбека, а «сорокам» придётся обойтись без Лонгстаффа и Шёра. «Ньюкасл» себя ещё не обезопасил от зоны вылета, поэтому гости приедут в Лондон для настоящего сражения и борьбы за одно или три очка.

В целом последние матчи завершились для подопечных Рафаэля Бенитеса с потрясающим результатом. «Сороки» добыли 10 очков из 15 возможных и существенно улучшили своё положение в турнирной таблице.



«Арсеналу» предстоит захватывающая дуэль с «Наполи» в Лиге Европы, однако и во внутреннем первенстве лондонцы не завершили свои дела. Конкурентам Эмери ещё сражаться друг с другом, а вот самим «канонирам» топ-клубам уже противостоять не придётся. Впереди одни лишь середняки и аутсайдеры, а с ними испанский наставник обычно разбирается успешно.



Фактически именно «Арсенал» можно считать главным претендентом на третью строчку, вызывают вопросы лишь физические кондиции лидеров из-за дополнительной нагрузки в еврокубках. Прямо сейчас «канониры» в полном порядке, была значительная пауза на игры сборных.



В двух предыдущих случаях, когда между матчами в АПЛ у коллектива Унаи Эмери в распоряжении имелось больше семи дней на подготовку, лондонский клуб добивался успеха.



За 2.2 доступен рискованный вариант с форой «-1,5» на «Арсенал», и нам он кажется вполне приемлемым. Больше всего нас пугает история личных встреч. В шести последних дуэлях «канониры» добыли пять побед с минимальным преимуществом, а в одном сражении верх взяли «сороки». Однако выступления лондонцев на своём поле при Унаи Эмери внушают оптимизм.



Из 10 последних домашних матчей на «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» «Арсенал» аж в восьми поединках побеждал с разницей не менее двух мячей. На указанном отрезке лишь чудом отскочил «Манчестер Юнайтед», а в ещё одной встрече «Кардифф» забил на 90+3 при счёте 2-0 в пользу «канониров». Во всех остальных битвах коллектив Унаи Эмери при поддержке фанатов создавал солидный гандикап и спокойно добивался необходимого результата.



Более надёжным вариантом следует считать фору «-1,5» на «Арсенал» по угловым в первом тайме. Хозяева явно не успокоятся, пока не создадут комфортный задел. «Ньюкаслу» придётся отсиживаться в обороне, так как единственный шанс «сорок» — это контратаки. Если гости начнут регулярно атаковать в 5-6 человек, то «канониры» разгромят оппонента.



Разумеется, столь опытный специалист, как Рафаэль Бенитес, прекрасно осознаёт расстановку сил в предстоящей встрече. За последние 15 матчей дома «Арсенал» потерял очки в трёх случаях. В каждой ситуации противники «канониров» отдавали территорию и держали оборону, отбиваясь в том числе от угловых. Гарантии, что подобное получится у «Ньюкасла», нет, но при любом другом подходе «сороки» уступят с огромной вероятностью.

Ставки на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»

За последние 10 поединков на своём поле у «Арсенала» 8 побед с разницей в два мяча и крупнее. «Ньюкасл» не назвать слишком уж серьёзным противником, поэтому за солидные 2.2 проверим викторию «канониров» с форой «-1,5». Шанс на успех явно не ниже 50%, а коэффициент выше двойки принесёт прибыль на дистанции.



Бенитес наверняка изучил тот факт, что у «Арсенала» практически нереально отобрать очки на выезде, играя в обоюдоострый футбол. Единственный шанс «Ньюкасла» — контратаки. Гости отдадут территорию и станут покорно ждать подходящей возможности. Победа «Арсенала» по угловым в первом тайме с форой «-1,5» выглядит достаточно надёжно. Вряд ли «канониры» уже на старте встречи перестанут оказывать мощнейшее давление.



Ставка №1: победа «Арсенала» с форой «-1,5» за 2.2



Ставка №2: победа «Арсенала» по угловым в первом тайме с форой «-1,5» за 1.74



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