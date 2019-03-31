СКА — ЦСКА. Прогноз: нагрузка на Сорокина ничуть не уменьшится

1 апреля в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» состоится третий матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА. Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу питерцев в основное время предлагаются с коэффициентом 2.31.

Анализ матча СКА — ЦСКА (01.04.2019)

Серия переехала в Санкт-Петербург при счёте 2-0 в пользу красно-синих. СКА не сумел забрать первую встречу, в которой у соперника не получалось практически ничего. Та неудача рискует обойтись крайне дорого: ЦСКА практически никогда не проводит два слабых матча подряд, а потому в субботу вполне ожидаемо пошла совсем другая игра.

Москвичи не предложили чего-то принципиально нового, но заметно добавили в энергии и движении, будто избавившись от тяжести в ногах. Беда в том, что для уверенной победы этого хватило: СКА много ошибается в своей зоне под давлением и ничего не может поделать с ведущей тройкой соперника.



Такого набора красно-синим вполне достаточно для того, чтобы при доле везения и неидеальной игре вратарей соперника стабильно забрасывать дежурные 2-3 шайбы. СКА не удаётся выдать 60 минут цельной обороны и высокой концентрации, а подопечные Игоря Никитина прекрасно караулят полумоменты и воплощают их в голы.



Питерцам надо срочно добавлять в атаке, но без Павла Дацюка креатива и неординарных решений заметно не хватает. СКА при первой возможности нагружает Илью Сорокина бросками от синей линии и бортов, активно использует набросы, вот только непосредственно опасных моментов и выходов на убойные позиции у них совсем немного.



Бороться на «пятаке» и успевать на добивание получается так себе, а допускать ошибки Сорокин не спешит. Без Дацюка ресурсов ощутимо не хватает: Никита Гусев даёт 2-3 озарения за матч, но в целом защита красно-синих справляется здорово. Сорокин часто вступает в игру, но подавляющее большинство бросков скорее держит голкипера в тонусе, чем вынуждает его творить чудеса.



Похоже, у Ильи Воробьёва просто не остаётся вариантов, кроме как увеличить натиск и надеяться, что с помощью трибун удача повернётся к его команде лицом. Любопытно выглядит ТБ 10,5 бросков в створ СКА в первом периоде за 2.30: в первом матче на указанном отрезке их было 15, во втором — 11. При этом теперь питерцы сыграют на своём льду, что может прибавить агрессивности.



Также трудно пройти мимо П2 с нулевой форой за 2.16. ЦСКА ни разу не проиграл в основное время в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, а также выиграл девять предыдущих очных встреч со СКА. Для питерцев эта игра фактически будет битвой за жизнь (всё же отыграться у красно-синих с 0-3 практически нереально) и они наверняка оставят на льду все силы, но если при такой статистике коэффициент превышает «двойку», надо брать.



К тому же 0-2 в серии не оставляет хозяевам права на ошибку, а играть против сильного соперника под таким давлением крайне трудно. Пожалуй, можно рассмотреть и ставку «ЦСКА не проиграет в основное время + тотал меньше 5,5 шайб» за 2.10.

Ставки на матч СКА — ЦСКА

СКА при первой возможности нагружает Илью Сорокина бросками от синей линии и бортов, активно использует набросы. Проверим ТБ 10,5 бросков в створ СКА в первом периоде за 2.30: в первом матче на указанном отрезке их было 15, во втором — 11.



ЦСКА ни разу не проиграл в основное время в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и выиграл девять предыдущих очных встреч со СКА. Питерцы сделают всё, чтобы не допустить 0-3 в серии, но при таких исходных данных трудно не взять П2 с нулевой форой за 2.16.



Ставка № 1: ТБ 10,5 бросков в створ СКА в первом периоде за 2.30



Ставка № 2: победа ЦСКА с нулевой форой за 2.16



Ставка № 3: ЦСКА не проиграет в основное время + тотал меньше 5,5 шайб за 2.10.

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